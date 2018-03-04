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Tire 1922-Darıca Gençlerbirliği: 1-3

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, () STAT: Tire 4 Eylül HAKEMLER: Alper Oran (xx), Serdar Soydan (xx), Ahmet Eken (xx) TİRE 1922: Fatih (x) - Ufuk (x) (Dk. 58 Sergen x), Erdinç (xx), Nihat (xx), Hasan (xx), Mümin Talip (x), Güner (xx), Cemal (x) (Dk....

Tire 1922-Darıca Gençlerbirliği: 1-3

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, ()

STAT: Tire 4 Eylül
HAKEMLER: Alper Oran (xx), Serdar Soydan (xx), Ahmet Eken (xx)
TİRE 1922: Fatih (x) - Ufuk (x) (Dk. 58 Sergen x), Erdinç (xx), Nihat (xx), Hasan (xx), Mümin Talip (x), Güner (xx), Cemal (x) (Dk. 58 Kemal Samet x), Ersin (xx), Sefa (x) (Dk. 78 Furkan Mızrak x), Gökhan (x)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (x) (Dk. 70 Aziz x), Yusuf (xx), Emrullah (xxx), Alperen (xx), Cafercan (xxx), Bünyamin Cesur (xx), Mehmet (xx), Hakkı (xxx) (Dk. 68 Görkem x), Hayrullah (xx), Halil (xx) (Dk. 83 Emrah x)
GOLLER: Dk. 5 Hakkı, Dk. 89 (P) Cafercan, Dk. 90+2 Emrah (Darıca Gençlerbirliği) -  Dk. 66 Ersin (Tire 1922)
SARI KART: Alper (Darıca Gençlerbirliği) 

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Tire 1922, 25'inci haftasında sahasında cezası nedeniyle seyircisinden yoksun kaldığı maçta lider Darıca Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup oldu. İç sahadaki galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen İzmir ekibi 39 puanda kalırken, konuk takım 49 puana ulaşarak zirvedeki yerini korudu.

5'inci dakikada gelişen konuk ekip atağında ceza sahasına gelen ortada Hakkı şık bir röveşata ile topu ağlarla yolladı: 0-1.
22'nci dakikada Tireli Güner'in sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Gökhan topu son anda güçlükle çeldi.
36'ncı dakikada Darıca ekibinde sağ çaprazdan Alperen'in şutunda kaleci Fatih'in çeldiği top yan direğe çarparak dışarı çıktı.
66'ncı dakikada ataklarını sıklaştıran Tire 1922'de Erdinç'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Ersin'in kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1.
89'uncu dakikada Mümin Talip ceza sahasında Emrullah'ı düşürünce hakem Alper Oran penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Cafercan kaleciyi ve topu ayrı köşelere yolladı: 1-2.
90+2'nci dakikada Darıca Gençlerbirliği kontratağında topla buluşan son isim Emrah maçın skorunu belirledi: 1-3.

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