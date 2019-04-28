Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türk, Rus ve Avrupalı çocuklar barış ve dostluk için oynadı
Türk, Rus ve Avrupalı çocuklar...
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mayın patladı: 1 yaralı
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma...
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En az beş ölü
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En...
BİLAL ERDOĞAN: DÜNYAYI 8 MİLYAR İNSANA YETEMEYECEK ŞEKİLDE KULLANIYORUZ
İbn Sina Üniversitesi Mütevelli Heyet...

Tire 1922 - Batman Petrolspor: 6-2

Yiğit SOYLU / TİRE, () STAT: Gazi Mustafa Kemal Atatürk HAKEMLER: Ozan Ergün (xx), Ömer Kibiroğlu (xx), Özgür Tolga Özcan (xx) TİRE 1922: Kıvanç (xx) - Tugay (xxx), Emrah (xx), Hasan Akdemir (xx), Hüseyin (xxx), Semih (xxx), Cemal (xxx),...

Tire 1922 - Batman Petrolspor: 6-2

Yiğit SOYLU / TİRE, ()

STAT: Gazi Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Ozan Ergün (xx), Ömer Kibiroğlu (xx), Özgür Tolga Özcan (xx)
TİRE 1922: Kıvanç (xx) - Tugay (xxx), Emrah (xx), Hasan Akdemir (xx), Hüseyin (xxx), Semih (xxx), Cemal (xxx), Bertuğ (xx) (Dk. 82 Mümin), Berke (xxx), Gökhan (xxx) (Dk. 79 Enes xx), Burak (xxx) (Dk. 60 Furkan xxx)
BATMAN PETROLSPOR: Furkan Dicle (x) - İbrahim (x), Hüseyin (x) (Dk. 53 Muhammed x), Serhat (x), Halil (xx), Emre (x), Emrah (x) (Dk. 73 Tamer x), Mehmet (xx), Kadir (x), Abdurrahman (x), Burak (xx) (Dk. 58 Furkan Güneş x)
GOLLER: Dk. 21 Cemal, Dk. 42 ve Dk. 82 Berke, Dk. 45+2 ve Dk. 66 Gökhan, Dk. 75 Furkan (Tire 1922), Dk. 44 Burak, Dk. 85 Halil (Batman Petrol)
SARI KARTLAR: Furkan (Tire 1922), Hüseyin (Batman Petrol)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçtiğimiz haftalarda Play-Off'a kalmayı garantileyen Tire 1922, evinde Batman Petrolspor'u 6-2 mağlup etti. Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle dün gece bavullarını toplayarak tesislerden ayrılan ve ilçe meydanında küçük bir eylem yapıp daha sonra tesislere dönen Tire 1922 takımının oyuncuları, bugün de protestolarını sürdürdü. Tireli futbolcular, Batman Petrolspor maçının ilk 40 saniyesinde hareketsiz bir şekilde sahada dururken, konuk ekip bu sürede kendi arasında top çevirip daha sonra topu Tire takımına verdi.
21. dakikada Tire atağında Cemal ceza sahası içinden yerden düzgün bir vuruşla kaleci Furkan'ı avladı: 1-0.
42. dakikada Gökhan'ın pasında savunmanın arkasına hareketlenen Berke, topu ağlara gönderdi: 2-0.
44. dakikada konuk ekibin santrasından hemen sonra rakip ceza sahasına hareketlenen Burak farkı 1'e indirdi: 2-1.
45+2. dakikada bu kez ev sahibi takım santranın ardından başlattığı hücumda golü buldu. Bertuğ'un şutunda kaleciden dönen topu Gökhan tamamladı: 3-1. İlk yarı bu skorla bitti.
66. dakikada Tire ekibinde Furkan'un vuruşunda kalecinin sektirdiği topu Gökhan ağlara yolladı: 4-1.
75. dakikada Furkan çok uzaklardan müthiş vurdu: 5-1.
82. dakikada sağ kanattan Mümin kesti, Berke şık vurdu: 6-1.
85. dakikada konuk ekipten Halil frikikten attığı golle skoru belirledi: 6-2.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328