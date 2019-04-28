Tire 1922 - Batman Petrolspor: 6-2

Yiğit SOYLU / TİRE, ()

STAT: Gazi Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Ozan Ergün (xx), Ömer Kibiroğlu (xx), Özgür Tolga Özcan (xx)

TİRE 1922: Kıvanç (xx) - Tugay (xxx), Emrah (xx), Hasan Akdemir (xx), Hüseyin (xxx), Semih (xxx), Cemal (xxx), Bertuğ (xx) (Dk. 82 Mümin), Berke (xxx), Gökhan (xxx) (Dk. 79 Enes xx), Burak (xxx) (Dk. 60 Furkan xxx)

BATMAN PETROLSPOR: Furkan Dicle (x) - İbrahim (x), Hüseyin (x) (Dk. 53 Muhammed x), Serhat (x), Halil (xx), Emre (x), Emrah (x) (Dk. 73 Tamer x), Mehmet (xx), Kadir (x), Abdurrahman (x), Burak (xx) (Dk. 58 Furkan Güneş x)

GOLLER: Dk. 21 Cemal, Dk. 42 ve Dk. 82 Berke, Dk. 45+2 ve Dk. 66 Gökhan, Dk. 75 Furkan (Tire 1922), Dk. 44 Burak, Dk. 85 Halil (Batman Petrol)

SARI KARTLAR: Furkan (Tire 1922), Hüseyin (Batman Petrol)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçtiğimiz haftalarda Play-Off'a kalmayı garantileyen Tire 1922, evinde Batman Petrolspor'u 6-2 mağlup etti. Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle dün gece bavullarını toplayarak tesislerden ayrılan ve ilçe meydanında küçük bir eylem yapıp daha sonra tesislere dönen Tire 1922 takımının oyuncuları, bugün de protestolarını sürdürdü. Tireli futbolcular, Batman Petrolspor maçının ilk 40 saniyesinde hareketsiz bir şekilde sahada dururken, konuk ekip bu sürede kendi arasında top çevirip daha sonra topu Tire takımına verdi.

21. dakikada Tire atağında Cemal ceza sahası içinden yerden düzgün bir vuruşla kaleci Furkan'ı avladı: 1-0.

42. dakikada Gökhan'ın pasında savunmanın arkasına hareketlenen Berke, topu ağlara gönderdi: 2-0.

44. dakikada konuk ekibin santrasından hemen sonra rakip ceza sahasına hareketlenen Burak farkı 1'e indirdi: 2-1.

45+2. dakikada bu kez ev sahibi takım santranın ardından başlattığı hücumda golü buldu. Bertuğ'un şutunda kaleciden dönen topu Gökhan tamamladı: 3-1. İlk yarı bu skorla bitti.

66. dakikada Tire ekibinde Furkan'un vuruşunda kalecinin sektirdiği topu Gökhan ağlara yolladı: 4-1.

75. dakikada Furkan çok uzaklardan müthiş vurdu: 5-1.

82. dakikada sağ kanattan Mümin kesti, Berke şık vurdu: 6-1.

85. dakikada konuk ekipten Halil frikikten attığı golle skoru belirledi: 6-2.