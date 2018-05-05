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Tire 1922 - Anadolu Bağcılarspor: 4-2

Tire 1922, play-off'a yükseldi Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, () STAT: Tire HAKEMLER: Alpaslan Şen (xx), Erhan Gündoğdu (xx), Emre Dursun (xx) TİRE 1922: Fatih (xx) - Güner (xxx), Erdinç (xx), Nihat (xxx), Sefa (xx), Gökhan (xxxx), Sergen (xxx)...

Tire 1922 - Anadolu Bağcılarspor: 4-2

Tire 1922, play-off'a yükseldi

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, ()

STAT: Tire
HAKEMLER: Alpaslan Şen (xx), Erhan Gündoğdu (xx), Emre Dursun (xx)
TİRE 1922: Fatih (xx) - Güner (xxx), Erdinç (xx), Nihat (xxx), Sefa (xx), Gökhan (xxxx), Sergen (xxx) (Dk. 77 Ufuk xx), Ersin (xxx) (Dk. 84 Bertuğ), Hasan (xx), Kemal Samet (xxx) (Dk. 76 Furkan xx), Yunus (xx)
ANADOLU BAĞCILARSPOR: Eren (x) (Dk. 50 Ömer Faruk x) - Arda (x) (Dk. 25 Fatih x), Halil İbrahim (xx), Abdulsamet (x), Furkan Mehmet (xx), Özcan (x), Furkan Zengin (x), Uğur (xx), Bertuğ (xx), Murat Batuhan (x) (Dk. 60 Kerem xx), Ertuğrul (x) 
GOLLER: Dk. 13, Dk. 19 ve Dk. 87 Gökhan, Dk. 21 Sergen (Tire 1922) - Dk. 32 Bertuğ, Dk. 40 Uğur (Anadolu Bağcılar)
SARI KARTLAR: Nihat (Tire 1922) - Halil İbrahim (Anadolu Bağcılar)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Tire 1922, son maçta Anadolu Bağcılarspor'u evinde mağlup etti, adını play-off'a yazdırdı: 4-2. Tire Stadı'nda 2 bin civarında taraftarın izlediği maçta ev sahibi ekibin gollerini 13, 19 ve 87'nci dakikalarda Gökhan ile 21'inci dakikada Sergen attı. Anadolu Bağcılar'a 32'nci dakikada Bertuğ ve 40'ıncı dakikada Uğur'un golleri yetmedi. Üst üste 5 galibiyetle 61 puana ulaşıp adını ilk 5 takım içine yazdıran Tire, grupta play-off yarı finalinde Diyarbekirspor'la eşleşti. İlk maç 11 Mayıs Cuma günü Tire'de, rövanş ise 15 Mayıs Salı deplasmanda oynanacak.

13'üncü dakikada Tire öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Gökhan, kaleci Eder'i avladı: 1-0.
19'uncu dakikada fark 2'ye çıktı. Ersin'in derinlemesine pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren aşırtma bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-0.
21'inci dakikada Tireli Sergen, ceza alanında plase bir vuruşla farkı 3'e çıkardı: 3-0.
31'inci dakikada konuk ekip golü buldu. Bertuğ'un ceza sahası dışından sert şutu ağlara gitti: 3-1.
40'ıncı dakikada fark 1'e indi. Uğur, karşı karşıya pozisyonda golü buldu: 3-2.
87'nci dakikada Güner'in sağdan yerden kestiği topa gelişine vuran Gökhan skoru belirledi: 4-2.

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