Tiffany Mitchell Mersin Büyükşehir Belediyespor'da

Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN, () - MERSİN'i Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde temsil eden Büyükşehir Belediyespor, 24 yaşındaki Amerikalı Tiffany Mitchell ile anlaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyespor'un 1 yıllık anlaşma imzaladığı gard pozisyonundaki Mitchell, geçen sezon ABD ekiplerinden Indiana Fever formasıyla çıktığı 24 maçta; 10.6 sayı, 2.9 ribaunt ve 1.4 asist ortalamasıyla oynadı. Ligde ve Avrupa'da başarı hedefleyen kulüpte transfer çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.