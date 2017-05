THY Euroleauge 4'lü final heyecanı yarın başlıyor

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki organizasyonda Fenerbahçe, İspanyol Real Madrid ile karşılaşacak

Rus ekibi CSKA Moskova ise Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek

Final Four'u seyircisi önünde oynayanlar bir adım önde

En çok şampiyon olan Real Madrid

Zeljko Obradovic Euroleauge'de 500'üncü maçına çıkacak

Obradovic 8 defayla bu kupayı en fazla kazanan başantrenör unvanına sahip

İstanbul'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek Final-Four organizasyonuyla şampiyonun belli olacağı THY Avrupa Ligi'nde bu sene 4'lü finalde Fenerbahçe, Real Madrid, Olympiakos, CSKA Moskova takımları şampiyonluk için mücadele edecek. Geçen sezon Berlin'de oynanan finalde CSKA Moskova'ya uzatmalarda kaybederek kupayı kaçıran Fenerbahçe'de bu yıl tek hedef İstanbul'da kendi seyircisi önünde kupayı kazanmak.

Fenerbahçe, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Final Four maçında yarın İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Bu karşılaşma öncesi ise saat 18.30'da CSKA Moskova - Olympiakos mücadelesi oynanacak.

FİNAL FOUR'U SEYİRCİSİ ÖNÜNDE OYNAYANLAR BİR ADIM ÖNDE

Euroleague tarihine baktığımızda; kendi kentinde düzenlenen Final Four'a katılan ekiplerin yüksek oranla kupaya uzandığını görüyoruz. İlk yıllar çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra tarafsız sahada tek maç olarak 1987'ye kadar oynandı. 1988 yılında ise Final-Four sistemi başladı. İlk kez 1988'de Belçika'nın Gent şehrinde gerçekleştirilen Final-Four formatında bugüne kadar 6 takım kendi seyircisi önünde oynadı. Bunlardan Barcelona, Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos ve Real Madrid kendi evinde şampiyonluk sevincini yaşarken, Kinder Bologna ve CSKA Moskova kupayı kaybetme hüznünü kendi salonlarında yaşayan takımlar oldular.

EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN REAL MADRİD

İstanbul'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek İspanyol ekibi Real Madrid, bu organizasyonda en çok şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip. Dörtlü Final'deki ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Real Madrid, Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında daha önce 9 kez zirveye çıkma başarısı gösterdi. Eski adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler ya da Kulüpler Avrupa Şampiyonası Kupası olan ligde, şu ana kadar 20 takım şampiyonluk yaşadı. İlk kez 1958'de düzenlenen organizasyonda 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995 ve 2015'te mutlu sona ulaşan Real Madrid, Avrupa'nın bir numaralı kupasını en çok müzesine götüren takım oldu. İspanyol ekibi, daha önce 8 kez de kupayı finalde rakiplerine kaptırdı.

CSKA MOSKOVA 7 KEZ KUPAYI KAZANDI

Dörtlü Final'de mücadele edecek son şampiyon CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde 7 kez kupayı havaya kaldırdı. Real Madrid'den sonra ligde en çok şampiyonluk yaşayan takım olan Rus ekibi, 13 kez final oynadı. CSKA Moskova, 1961, 1963, 1969, 1971, 2006 ve 2008'in ardından geçen sezon da ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. Avrupa Ligi'nde Rus ekibini, altışar şampiyonlukla Yunan temsilcisi Panathinaikos ile İsrail'den Maccabi Tel Aviv takip etti. İtalyan temsilcisi Varese de 5 kez kupanın sahibi oldu.

OLYMPİAKOS 3 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Dörtlü Final organizasyonunda yer alacak Yunan ekibi Olympiakos da Avrupa Ligi'nde 3 kez mutlu sona ulaştı. Yunan temsilcisi, 1997, 2012 ve 2013'te şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. İstanbul'da 2012'de düzenlenen Dörtlü Final'de şampiyon olan Olympiakos, 4 kez de kupayı finalde kaybetti.

ZELJKO OBRADOVİC 5'İNCİ KEZ DALYA DİYECEK

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi kariyerinde 500. maçına İstanbul'daki Dörtlü Final'de çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü

Final'de Obradovic, Avrupa Ligi'nde 5. dalyasını Fenerbahçe'nin başında diyecek. Kariyerine başladığı 1991 yılından bu yana 22. kez Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda başantrenörlük yapan Sırp teknik adam, "Kupa 1"de 498 maçta takımlarını saha kenarından yönetti. Avrupa Ligi yönetimi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve 8 defayla bu kupayı en fazla kazanan başantrenör unvanına sahip 57 yaşındaki Obradovic, 498 maçta 350 galibiyet, 148 yenilgi gördü.

KARİYERİNİN İLK SEZONUNDA ABDİ İPEKÇİ'DE EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU

91 yazında ani bir kararla oyunculuk kariyerine son verip, Partizan'ın başına geçmeyi kabul eden Sırp basketbol adamı, antrenörlük kariyerinin henüz ilk yılında tarihe geçen bir başarıya imza attı. Sezon başında şampiyonluk denkleminde yer almayan Partizan'ı Djordjevic ve Danilovic önderliğinde Final Four'a taşıyan Obradovic'in sürprizi başarısını İstanbul'da taçlandırdı. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk maçında Philips Milan'ı saf dışı bırakan Sırp ekibi, Badalona ile oynadığı final maçının son saniyelerine 70-68 geride girmesine rağmen Sasa Djordjevic'in üç sayılık isabetiyle tarihindeki tek şampiyonluğa uzandı. 32 yaşında Avrupa'nın zirvesine çıkan Obradovic, ilk yurt dışı serüvenine de Euroleague zaferiyle başladı. İspanyol ekibi Badalona ile 1994'te Final Four'a çıkan Sırp başantrenör, Tel Aviv'de düzenlenen organizasyonda takımının önce Barcelona, sonra Olimpiakos'u yenmesinin ardından kariyerindeki ikinci Final Four'dan da kupayla dönmeyi başardı.

Badalona'daki sürpriz şampiyonluğun ardından İspanyol devi Real Madrid'in başına geçen Obradovic, kariyerindeki üçüncü takımla da Final Four vizesini aldı. Sabonis ve Arlauckas gibi efsanelerle turnuvanın favorileri arasında gösterilen Eflatun Beyazlılar, Zaragoza'da düzenlenen Final Four'da Limoges ve Olimpiakos'u farklı mağlup ederek podyumun zirvesine çıktı.

Sırp başantrenörün eli boş döndüğü ilk Final Four 1996'daydı. Arvydas Sabonis'in eksikliğinde Barcelona'ya ilk maçta kaybeden Real Madrid, üçüncülük maçında da CSKA Moskova'ya mağlup olunca dördüncü olarak İspanya'ya döndü.

Euroleague'de Panathinaikos ve Obradovic hanedanlığı 2000 yılında başladı. 1999 yazında Giannakopoulos kardeşlerin takımın başına getirdiği deneyimli başantrenör, Selanik'te düzenlenen Final Four'a takımını çıkardı ve Anadolu Efes'i yarı finalde elediği organizasyonun finalinde Maccabi Tel Aviv'i 73-67 yenen Panathinaikos, kulüp tarihinde ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşarken, Obradovic dördüncü kez mutlu sona erişti.

2001'deki finalde Maccabi Tel Aviv'e boyun eğen Panathinaikos, 2002 finalinde tarihe geçen bir mücadelenin ardından Bologna'da düzenlenen organizasyonun ev sahibi Kinder Bologna'yı 89-83 yenerek mutlu sona ulaştı. Obradovic'in bu zaferdeki en büyük yardımcısı Dejan Bodiroga olurken, final maçında Panathinaikos'un en skorer ismi İbrahim Kutluay ise Euroleague zaferi yaşayan ilk Türk basketbolcu olarak kayıtlara geçti.

Obradovic'in sıradaki şampiyonluğu Panathinaikos tarihinde özel bir yere sahipti. 2007 yılında Atina'da düzenlenen organizasyonda Diamantidis, Batiste ve Siskauskas önderliğindeki Yeşiller, Tau Ceramica ve CSKA Moskova'yı yenerek mabedleri OAKA'da şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı.

Obradovic'in Panathianaikos'u 2009 yılında tarihindeki en ihtişamlı kadrolardan biriyle Berlin'deki Final Four'da gövde gösterisi yaptı. Diamantidis, Jasikevicius ve Spanoulis ile yarı finalde ezeli rakibi Olimpiakos'u yenen Yunan ekibi, finalde bir kez daha CSKA Moskova'yı yenerek Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Obradovic'in Panathianaikos'taki beşinci ve son şampiyonluğu 2011 Final Four'unda Barcelona'da geldi. Play-off turunda Barcelona'yı saf dışı bırakarak İspanya'ya gelen Diamantidis önderliğindeki Pao, Montepaschi Siena ve Maccabi Tel Aviv'i rahat bir oyunla yenerek son beş sezondaki üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.

FENERBAHÇE'YLE 115 MAÇ

Zeljko Obradovic, tarihinin en büyük başarılarını yaşattığı Fenerbahçe'yle THY Avrupa Ligi'nde 115 maça çıktı. Takımda 4. sezonunu geçiren ve üst üste 3. kez Fenerbahçe'yi Dörtlü Final'e taşıyan Obradovic, sarı-lacivertlilerle 115 Avrupa Ligi maçında 80 galibiyet yaşadı. Sarı-lacivertli takımla birer kez Avrupa ikinciliği ve dördüncülüğü gören Obradovic, 35 maçta ise takımının yenilgisini engelleyemedi. Avrupa Ligi'nde 16. Dörtlü Finali'ni yaşamaya hazırlanan Sırp başantrenör, 499. sınavında 19 Mayıs Cuma günü Real Madrid karşısında Fenerbahçe'nin başında çıkacak. Obradovic, 21 Mayıs Pazar günü ise Avrupa Ligi'ndeki 500. sınavında sarı-lacivertli takımla ya şampiyonluk ya da üçüncülük mücadelesi verecek.

EN TECRÜBELİ TAKIM CSKA MOSKOVA

CSKA Moskova'nın kadrosunda bulunan isimlerden sadece 2 ismin Dörtlü Final tecrübesi ve şampiyonluk başarısı bulunmuyor. Rus ekibinin 14 kişilik kadrosunda bulunan 12 basketbolcu daha önce en

az bir kere Avrupa Ligi kupasını kazanmayı başardı. Real Madrid'de 7, Olympiakos'ta 4, Fenerbahçe'de ise 2 isim daha önce Avrupa Ligi'ni kazandı.

Olympiakos'tan Spanoulis ile CSKA Moskova'dan Hines ise Final-Four'da yer alacak takımlar içinde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan isimler oldu.Üçer defayla kupayı kazanma başarısı gösteren oyunculardan Spanoulis, ilk şampiyonluk sevincini şu anda Fenerbahçe'nin başında olan Zeljko Obradovic'in yönetimindeki Panathinaikos'la 2008-2009 sezonunda yaşadı. Daha sonra Olympiakos'a geçen 35 yaşındaki oyuncu, 2011-2012 ve 2012-2013'te bu takımla mutlu sona ulaştı. Oynadığı Dörtlü Final organizasyonlarının hepsinde takımını finale çıkarmayı başaran Yunan basketbolcu, sadece 2014-2015'te ikincilikle yetindi. Kyle Hines ise şampiyonluklarının 2'sini Olympiakos, 1'ini ise CSKA Moskova'yla kazandı. ABD'li oyuncu 2011-2012 ve 2012-2013'te Olympiakos formasıyla, geçen sezon ise CSKA Moskova'yla kupa sevincini yaşadı.