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THY Euroleague'in en iyi antrenörü Obradovic oldu

 Fenerbahçe'nin Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Euroleague'deki 16 takımın genel menajerlerinin katılımıyla yapılan anket sonucunda, organizasyonun en iyi antrenörü seçildi. Avrupa Ligi'nin internet sitesindeki anketin "En...

THY Euroleague'in en iyi antrenörü Obradovic oldu

 Fenerbahçe'nin Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Euroleague'deki 16 takımın genel menajerlerinin katılımıyla yapılan anket sonucunda, organizasyonun en iyi antrenörü seçildi.

Avrupa Ligi'nin internet sitesindeki anketin "En İyi Başantrenör" bölümünde liderlik, Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in oldu. Obradovic, oyların %31.25'ini alarak ilk sırada yer aldı. Obradovic'i, %25.00 ile Dimitris Itoudis ve %18.75 ile David Blatt izledi.

Fenerbahçe'nin salonu Ülker Sports Arena da genel menajerler anketinde "En İyi Salon" oylamasında ikinci sırada kendisine yer buldu. Liderlik, oyların %56.25'ini alan Zalgirio Arena'nın olurken, Fenerbahçe Ülker Sports Arena da %18.75 ile ikinci basamakta yer aldı.

Ankette "En Coşkulu Taraftara Sahip Takım" sıralamasında ise liderlik, %56.25 ile Kızılyıldız'ın olurken, Fenerbahçe %12.5 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

CSKA Moskova, bu ankette %43.3 oy oranıyla "En Zorlu Eşleşme" olarak gösterildi. CSKA'yı bu alanda %18.75'lik oy oranıyla Olimpiakos ve %12.5'lik oranla Bamber takip etti.

Genel menajerler tarafından "İzlenmesi En Çok Keyif Veren" takımlar ise %25.0 ile Baskonia, %18.75 ile CSKA Moskova ve Real Madrid oldu.

İSTANBUL /

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