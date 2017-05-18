THY Euroleague Final Four öncesi başantrenörler ve kaptanlar konuştu

Turkish Airline Euroleague Final Four maçları öncesi dört takımın koçu ve oyuncuları açıklamalarda bulundu. Ortak görüş uzun bir sezon olduğu ve Final Four'da olan 4 takımın da bunu hak ettiği yönündeydi.

2017 Turkish Airlines Euroleague Final Four öncesi, Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenlendi. Birçok ülkeden 400'e yakın basın mensubunun katıldıpı toplantıda Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ve başarılı oyuncu Bogdan Bogdanovic, CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis ve Nando De Colo, Olympiakos Başantrenörü İoannis Sfairopoulos ve Vassilis Spanoulis, Real Madrid Başantrenörü Pablo Lalo ile SErgio Llul basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CKSA MOSKOVA CEPHESİ

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, heyecan verici bir formatta sezonun geçirdiklerini ifade ederek , "Hazırlık anlamında da yeniydi bu format ve çok fazla seyahat ettik. Final Four'a doğru geçtiğimiz yıllara kıyasla bir daha iyi tanıyoruz rakip takımlarla birbirimizi. Baktığınızda Final Four'da bir yarı final maçı yapıyorsunuz ama o aslında final. Ve biz ilk maçımızı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

DE COLO: "BU YIL BU FORMAT ÇOK DAHA HEYECANLI"

Nando De Colo ise uzun bir sezon olduğunu hatırlatarak, "Çok fazla maç yaptık. Final Four'a da daha da fazla hazırlık yaptık. İlk kez Final Four'da daha önce karşılaştığımız takımlarla maç yapmış olacağız. Bu yıl bu format çok daha heyecanlı olmasını sağladı ligin. Oympiakos'a karşı daha önce maç yaptık ve bu sayede de daha iyi olmalıyız" açıklamasını yaptı.

OLYMPİAKOS CEPHESİ

Olympiakos Başantrenörü İoannis Sfairopoulos Play-offların olağanüstü olduğunu hatırlatarak, "Basketbol severler için izleyiciler için Final Four çok daha da iyi olacak. Son 7 yılda 6 takımın şampiyon olmuş olması tüm takımların çok güçlü olduğunu gösterir. Bu noktada yeniş formatta ilk olmak hiç kolay değil" dedi.

SPANOULİS: "OLAĞANÜSTÜ HATIRALARDI"

Yunan ekibinin başarılı oyuncusu Vassilis Spanoulis ise 2012'de İstanbul'da yaşadıkları şampiyonluğu anımsayarak, "Olağanüstü hatıralardı ve 2012 Eurolegue'de şampiyonluk kazandık ve takımımızın gelişmesi için çok yardımı oldu o şampiyonluk. Bu geçmişte kaldı artık bugüne bakıyor olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE CEPHESİ

Sarı-lacivertli takımın Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Burada önemli olan şey benim oyuncularım son 2 senedir çok ciddi bir deneyim kazandı. Takımımızı koruduk. Bu faktör Final Four'da bize çok yardımcı olacak" diye konuştu.

BOGDANOVİC: "FİNAL FOUR ORGANİZASYONUNDAN GERÇEKTEN FARKLI TÜRDEN ENERJİ HİSSEDİYORUM"

Organizasyon için herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Bogdan Bogdanovic ise, "Geçmişle alakalı olan her şeyi unutmamız lazım. Önümüzde iki önemli maç var. Önce yarı final, ilk bu önemli. Final Four organizasyonundan gerçekten farklı türden enerji hissediyorum. Bu da elbette farklı türden baskı oluşturuyor. Bizim tüm sezon boyunca yaptığımız şeylere odaklanmamız gerekiyor" dedi.

REAL MADRİD CEPHESİ

Final Four'da kalan 4 takımın da şampiyonluk adına kabiliyeti olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, "En üst düzeyde takımlar final Four'da en üst düzey performans gösteriyor. İki yıl sonra aynı dört takım Final Four'da. Her Final Four bence farklı hikayeyi içerisinde barındırıyor" açıklamalarında bulundu.

LLUL: "İLK HEDEF FENERBAHÇE"

İspanyol ekibinin başarılı oyuncusu Sergio Llul, "Son topa kalırsa evet yine ben kullanırım. İlk hedef Fenerbahçe'ye karşı yarı final maçımız. Tüm odağımız buraya göre" dedi.

Final Four öncesi görüşlerini aktaran koçlar ve oyuncular, açıklamalarının ardından sahnede hep birlikte basın mensuplarına poz verdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Basın toplantısı

- Açıklamalar

HABER: SERCAN SAPANATAN - KAMERA: ALİ DANAŞ - İSTANBUL / (FOTOĞRAFLI)