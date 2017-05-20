THY Euroleague'de en iyilere ödül verildi 

İSTANBUL,() - THY Euroleague'de sezonun en iyileri ödüllendirildi. Euroleague'de en değerli oyuncu (MVP) Real Madrid'den Sergio Llull seeçildi.

Düzenlenen törende oyuncular ödüllerini eski milli basketbolcular İbrahim Kutluay ve Mirsad Türkcan'ın da aralarında bulunduğu Avrupa Ligi'nin eski yıldız basketbolcularından aldı.

Cırağan Sarayı'nda düzenlenen ödül törenine Avrupa Ligi Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı.

Düzenlenen törende konuşan Jordi Bertomeu, "Burada olmaktan onur duyuyorum. Bana gösterilen konukseverliğe teşekkür ediyorum. Dörtlü Final'i buraya getirmek harika bir karardı. Berlin'deki Dörtlü Final'den sonra 5 dakikalık konuşmanın ardından karar aldık. Bunun doğru bir karar olduğunu görüyorum" dedi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ise "Tüm başantrenörlere, oyunculara ve kulüplere teşekkür ediyorum. Son 6 yıldır Avrupa'nın en iyi havayolu olarak taşıdığımız vizyon, Bertomeu'nun vizyonu ile örtüşmekte. Eğer iyi bir takım olmasaydık böyle büyük bir organizasyonu ortaya koyamazdık. İstanbul, çok özel bir yer. Bütün kültürlerin buluştuğu nokta, demokrasinin beşiği burası. Bu şehir, tüm takımlar için çok özel bir yer. Yarın mükemmel bir oyuna da ev sahipliği yapacak. Tüm oyunculara, başantrenörlere ve kulüplere dünkü maçları yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Kazansanız da kaybetseniz de basketbolu sevenlerin ve Türk vatandaşlarının kalbindesiniz" diye konuştu.

Organizasyonda ödül alan basketbolcular şu şekilde:

SEZONUN EN İYİ HAREKETİ: Anthony Randolph (Real Madrid)

YÜKSELEN YILDIZ: Luka Doncic (Real Madrid)

EN İYİ SAVUNMA OYUNCUSU: Adam Hanga (Baskonia)

SAYI KRALI: Keith Langford (Unics Kazan)

EN İYİ 5: Bogdan Bogdanovic, Ekpe Udoh (Fenerbahçe), Sergio Llull (Real Madrid), Nando De Colo (CSKA Moskova), Georgios Printezis (Olympiakos)

