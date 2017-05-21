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THY Euroleagu'de şampiyon Fenerbahçe (2)

İSTANBUL,()-  Fenerbahçe: 80 - Olympiakos: 64 SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya) FENERBAHÇE: Ali Muhammed (8), Bogdanovic (17), Kalinic (17), Udoh (10), Vesely (8), Nunnally...

THY Euroleagu'de şampiyon Fenerbahçe (2)

İSTANBUL,()- 

Fenerbahçe: 80 - Olympiakos: 64

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya)
FENERBAHÇE: Ali Muhammed (8), Bogdanovic (17), Kalinic (17), Udoh (10), Vesely (8), Nunnally (2), Sloukas (3), Datome (11), Antic (4), Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Bennett
OLYMPİAKOS: Spanoulis (9), Mantzaris (9), Birch (14), Printezis (7), Papanikolaou (3), Milutinov (10), Agravanis, Green (7), Waters (2), Papapetrou, Young, Toliopoulos (3)
1. PERİYOT: 26-18
DEVRE: 39-34
3. PERİYOT: 60-48

THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan ekibi Olympiakos'u 80-64 yenerek  2016-2017 sezonu şampiyonu tamamladı. Sarı-lacivertli ekip bu başarı ile ilk kez Euroleague kupasını müzesine götürdü.

DATOME'NİN SAÇINI KESTİLER
Fenerbahçe'nin Euroleague'de şampiyon olmasının ardından Datome'nin saçı kesildi. 
Sarı-lacüivertli basketbolcu Luigi Datome, maç öncesi verdiği sözü tuttu. Euroleague kupasını kazanmaları halinde saçlarını kestireceğinin sözünü veren Datome'nin saçlarını takım arkadaşları kupa töreninin ardından kesti. 

ALİ KOÇ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
THY Euroleague Yunanistan'ı 8-64 mağlup eden Fenerbahçe'nin maçını izlemeye giden eski yönetici Ali Koç, duygulu anlar yaşadı. Koç, sarı-lacivertli ekibin şampiyon olmasının ardından saha içerisinde gözyaşlarını tutamadı. 

NUSRET, SARI-LACİVERTLİ EKİP İLE 'SALT BAE' POZU VERDİ
Öte yandan Fenerbahçe'ye destek olmaya gelen Nusret de şampiyonluk sevincini takımın arasına girerek yaşadı. Nusret, sarı-lacivertli takım ile 'salt bae' pozu verdi.  

(FOTOĞRAFLI)

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