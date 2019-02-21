THY'den Galatasaray taraftarına büyük jest

Enver ALAS / İSTANBUL () - Benfica maçını izlemek üzere bugün Portekiz'e gidecek olan Galatasaraylı taraftarlar, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul - Lizbon seferini yapacak tarifeli uçuşunun iptal olması üzerine büyük şok yaşadı. THY, taraftarların maçı izleyebilmeleri için Galatasaray Futbol Takımı kafilesini almak üzere boş olarak Lizbon'a göndereceği uçağına yolcu kabul edeceğini açıklayarak uçağın kalkış saatini erkene çekti. Taraftarlar, 15.45'te kalkan uçakla Lizbon'a hareket etti.

UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Benfica ile karşılaşacak Galatasaray'da taraftarlar, takımlarına destek olmak için bugün THY'nin tarifeli seferiyle Lizbon'a gidecekti. Ancak sis nedeniyle seferlerin aksamasının ardından saat 13.00'deki Lizbon uçuşunun iptal edilmesiyle sarı kırmızı taraftarlar büyük şok yaşadı. Kritik maçta tribünde yer alamayacak olmanın üzüntüsünü yaşayan taraftarlara THY büyük bir jest yaptı.

UÇAĞIN KALKIŞ SAATİ ERKENE ALINDI

Galatasaray Futbol Takımı kafilesini almak üzere bugün 19.00'da Lizbon'a tarifesiz ve yolcusuz gidecek olan THY uçağına önce yolcu alınması kararlaştırıldı; ardından da taraftarların maçı tribünde izleyebilmeleri için uçağın İstanbul'dan kalkış saati 15.45 olarak değiştirildi.

"TAM UMUDU KESTİK DERKEN..."

Bunun üzerine uçuşu iptal olan yolcularla iletişim kurularak, haberdar edildiler. Bazı taraftarlar kısa sürede Atatürk Havalimanı'na gelerek bilet işlemlerini yaptırdıktan sonra kritik maçı izlemek üzere Lizbon'a hareket ettiler.

Uçuş öncesi basın mensuplarına konuşan sarı kırmızılı taraftar Andre Ekinci, "Gidemeyeceğimizi öğrenince bittik. Aktarmalı 4 saattir kaç uçak baktık ama yoktu. Tam umudu kestik derken uçak koydular. Koştuk geldik. Turu da geçeceğiz" diye konuştu. Hanifi Bozbay da "Uçağımız saat 1'deydi. Son anda 15.45'e aldılar. Şu an çok sevinçliyiz maça yetişeceğimiz için. Turu atlayıp geleceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

İPTAL EDİLEN SEFER

THY'nin bugün 13.00'deki TK1759 sefer sayılı İstanbul - Lizbon uçağı dün etkili olan sis nedeniyle seferlerin aksaması üzerine iptal edilmişti. Aralarında Galatasaray taraftarlarının da bulunduğu 127 yolcu THY'nin 6935 sefer sayılı tarifesiz uçuşuyla Lizbon'a gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Terminal içinden taraftarların görüntüsü

- Sarı kırmızılı taraftarlar ile röportaj

- Sırada bekleyenler

- Genel ve detaylar

(FOTOĞRAFLI)