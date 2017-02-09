THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi

İSTANBUL,() - THY Avrupa Ligi'nin 22'nci haftasında mücadelesindeki Türk derbisinde Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma yarın Volkswagen Arena'da saat 20.00'de başlayacak. THY Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak maç ile iki takım birbirlerine 4'üncü kez rakip olacak. Geride kalan 3 mücadeleden 2'si Fenerbahçe'nin, 1'i ise Darüşşafaka Doğuş'in galibiyeti ile sona erdi.

THY Avrupa Ligi'nde son 3 haftada mağlubiyet alan Darüşşafaka Doğuş, derbi mücadelede parkeden galip ayrılmak istiyor. Yeşil-siyahlı ekip geride kalan 21 haftada 10 galibiyet, 11 mağlubiyet alırken 9'uncu sırada bulunuyor.

Fenerbahçe ise Darüşşafaka Doğuş'un tam tersine son maçlarda iyi performans gösteriyor. Son dört maçından galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz hafta son şampiyon CSKA Moskova'yı 77 - 71 yendi. Sarı-lacivertliler, geride kalan 21 haftada 14 galibiyet ve 7 yenilgi alarak 4'üncü sırada yer alıyor.