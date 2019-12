Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, "Çok fazla risk almak zorunda değiliz ama bu önemli bir maç. Herkes, her zaman Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında yarın sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fransız ekibi Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel ve kaleci Keylor Navas, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kadroda rotasyon yapabileceğinin sinyallerini veren Tuchel, "Biz her zaman yoğunlukla oynamaya çalışırız. Birkaç oyuncuyu dinlendirebiliriz ve çok fazla risk almak zorunda değiliz ama bu önemli bir maç. Herkes, her zaman Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor" dedi.

"YARIN İÇİN HAZIR OLDUĞUMUZA İKNA OLDUM"

Bugün iyi bir antrenman gerçekleştirdiklerini ve yarınki maç için iyi durumda olduklarını vurgulayan Tuchel, "Takımım Montpellier karşısında çok zorlu bir maç oynadı. Yoğunluğu ve atmosferi ile Şampiyonlar Ligi maçı gibiydi. İyi bir zihniyet gösterdik. Bu gibi maçlar gelişmek için fiziksel ve zihinsel olarak gereklidir. Kazanma konusunda açlığımızı, o seviyede olma yeteneğimizi gösterdik ve yarın için hazır olduğumuza kesinlikle ikna oldum" ifadelerini kullandı.

"KADROYA YARIN KARAR VERECEĞİZ"

Galatasaray karşısına çıkacak kadroyu yarınki antrenmandan sonra belirleyeceklerini söyleyen Thomas Tuchel, "Kadro belki değişir ama fazla değil. Montpellier maçındaki gibi Mbappé, Neymar, Di Maria, Icardi gibi dört hücumcuyla tekrar oynamamız mümkün. Belki yarın da aynı şeyi yaparız. Yarın sabah saat 11: 00'deki antrenmandan sonra karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

"EDINSON CAVANI'YE SÜRE VERMEYİ PLANLIYORUM"

Sakatlığı dolayısıyla formasından bir süredir uzak kalan Uruguaylı forvet Edinson Cavani'ye yarın şans vermeyi planladığını açıklayan Tuchel, "Cavani, harika bir profesyonel, iyi çalışıyor. O her zaman olumlu. Gerekli olduğunda sahada olmak için çalışıyor. Hala biraz ritimden yoksun, sorun bu. Bugünkü antrenmandan sonra yarınki antrenmanda da reaksiyonu beklemeliyiz. Mümkünse, ona yarın birkaç dakika vereceğim. Bu gerekli ve o bunu hak etti" diye konuştu.

KEYLOR NAVAS: KAZANMAK İSTİYORUZ

Yarınki mücadele için motive olduklarını söyleyen kaleci Keylor Navas, "Mutluyum çünkü motive olduk, kazanmak istiyoruz. Zor olacak, ama kazanacak en iyi oyuncularımız var. Çok iyi oyuncuların olduğu bir takımdayım, bu grupta çok fazla kalite var.Olabildiğince ileriye gitmek için her şeyimizi vereceğiz" dedi.