TGF Yerel Yıldızlar Turu 5'nci ayak müsabakaları tamamlandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK-ANTALYA,()

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 2018 Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Yerel Yıldızlar Turu Antalya Bölgesi 5'inci ayak müsabakaları tamamlandı.

TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya Bölgesi 5'inci ayak müsabakaları Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelin sahasında gerçekleştirildi. 11 golf kulübünden 21'i kadın 58 sporcunun yarıştığı ve iki gün süren turnuvanın Erkekler Gross kategorisinde Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan 148 gross skorla birinci oldu. National BGK'den Veli Buğra Kuş 153 gross skorla ikinciliği, National AGGA'dan Ertuğrul Gözegü ise 154 gross skorla üçüncülüğü elde etti.

Genç kızlarda National BGK'dan Petek Peker 139 gross skorla birinci, takım arkadaşı İrem Demir 141 gross skorla ikinci, Serik BGA'den Gülten Gül Gözüyanık da 147 gross skorla üçüncü oldu.

Erkekler A kategorisinde Bel-ka Gc'den Yiğit Beyzadeoğlu birinci, National BGK'den Cem Başpınar ikinci, takım arkadaşı Veli Buğra Kuş ise üçüncü sırada yer aldı. Erkekler B kategorisinde Serik BGA'dan Veli Devran Beşer birinci olurken, aynı takımdan Ahmet Karacan ikinci, Özcan Ordulu da üçüncü oldu.

Genç kızlar A kategorisinde National BGK'den Petek Peker birinci, takım arkadaşı İrem Demir ikinci, Serik BGA'dan Gülten Gül Gözüyanık üçüncü oldu. Genç kızlar B kategorisinde ise Serik BGA'dan Mekserina Öztürk birinci, Ankara Golf Kulübü'nden Erin Özyürek ikinci, takım arkadaşı Deniz Kaya üçüncü sırayı elde etti.

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