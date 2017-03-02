TGF Türkiye Golf Turu'nda 3. Ayak heyecanı başlıyor

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2017 takvimi faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu 3. Ayak müsabakası yarın Antalya'da başlıyor.
Golf Turu'nun 3. Ayak mücadelesi, Antalya Belek'te bulunan Kaya Palazzo Golf Kulübü'nde start alacak.
12 bayan ve 18 erkek sporcunun katılımıyla düzenlenecek Türkiye Golf Turu'nda, sporcular vuruş sayısı oyunu (strokeplay) formatında oynayacaklar.
Kaya Palazzo Golf Sahası'nda gerçekleştirilecek TGF Türkiye Golf Turu 3. Ayak mücadelesi, 5 Mart'ta oynanacak final raunduyla sona erecek.
İSTANBUL / (fotoğraflı)