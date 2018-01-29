TGF Türkiye Golf Turu 2018'in ilk ayağı tamamlandı

Namık Kemal KILINÇ / SERİK(Antalya),() - ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu 2018'in ilk ayağı sona erdi.

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu 2018'in birinci ayağı, Belek turizm merkezindeki bir golf kulübünde gerçekleştirildi. 9 golf kulübünden 9 kadın, 6'sı profesyonel 18 erkek olmak üzere toplam 27 sporcunun 3 gün boyunca toplam 54 çukurda mücadele etti. Turnuvanın erkekler profesyonel kategorisinde Serik BGA Golf Kulübü'nden Ali Altuntaş 214 gross skorla birinci, TGF Kulübü'nden Hamza Sayın 224 skorla ikinci, takım arkadaşı Ulaş Karataş Sayın da 227 skorla üçüncü oldu.

Erkekler amatör kategorisinde Taurus Golf Kulübü'nden Leon Açıkalın 209 gross skorla birinci, National AGGA Golf Kulübü'nden Taner Yamaç 222 skorla ikinci, aynı kulüpten Hamza Esmer ise 228 skorla üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden Begüm Yılmaz 236 gross skorla birinci, National AGGA Golf Kulübü'nden Tuğçe Fatma Billa 241 skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü'nden Serra Evrengil ise 244 skorla üçüncü oldu.

Turnuvanın ikinci ayağı 16- 18 Şubat tarihlerinde Belek turizm merkezinde yapılacak. Turnuvada ilk 6 ayak sonunda ilk 3'e giren erkek ve kadın golfçüler Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

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