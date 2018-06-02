TGF Federasyon Kupası Samsun'da başladı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

Samsun'da iki gün sürecek olan Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan, 'TGF Federasyon Kupası' başladı.

Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan ve iki gün sürecek olan bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'TGF Federasyon Kupası' Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde 66 sporcunun katılımıyla start aldı. 36 çukur oynanacak müsabakalarda erkek ve kadın golfçüler, 'A' ve 'B' kategorileri olmak üzere iki ayrı kategoride sahaya çıktı. İki raunt oynanacak şampiyonanın son raundunun ardından dereceye giren oyuncular için yarın akşam saatlerinde ödülleri verilecek ve TGF Federasyon Kupasının üzerine ismini yazdıracak. Samsun'da olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bu yıl federasyon kupasının 20'inci yılını kutlamaktan gurur duyuyoruz. Bu organizasyon yıllardır Türkiye'de genç oyuncularla senyör golfçüleri buluşturan bir organizasyon. Golf Federasyonu olarak turnuvaların bir bölümünü Samsun'da yaparak ve dünyada deniz dolgusu ile yapılan ilk golf sahasını tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.

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