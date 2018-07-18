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TGF 2018 Yerel Yıldızlar Turu 4. ayak müsabakaları tamamlandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK-ANTALYA,() Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Türkiye Golf Federasyonu (TGF) 2018 Yerel Yıldızlar Turu 4'üncü ayak müsabakaları tamamlandı. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir golf kulübünde gerçekleştirilen...

TGF 2018 Yerel Yıldızlar Turu 4. ayak müsabakaları tamamlandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK-ANTALYA,()

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Türkiye Golf Federasyonu (TGF) 2018 Yerel Yıldızlar Turu 4'üncü ayak müsabakaları tamamlandı.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir golf kulübünde gerçekleştirilen 2018 TGF Yerel Yıldızlar Turu 4'üncü ayak müsabakalarında 16 golf kulübünden 22'si kadın 58 sporcu yarıştı. İki gün süren yarışmaların erkekler gross kategorisinde Bodrum Golf Kulübü'nden Yılmaz Batan 161 gross skorla birinci oldu. Sueno Golf Kulübü'nden Mehmet Çalışkan 162 gross skorla ikinciliği, National BGK'den Veli Buğra Kuş ise 164 gross skorla üçüncülüğü elde etti.
Organizasonda dereceye giren sporcular şöyle:
Genç kızlarda Serik BGA'dan Gülten Gül Gözüyanık 157 gross skorla birinci, National BGK'den Hatice Yağmur Demir 168 gross skorla ikinci, takım arkadaşı Ayşe Demir de 169 gross skorla üçüncü oldu.
Erkekler A kategorisinde National BGK'den Veli Buğra Kuş birinci, Bodrum Golf Kulübü'nden Yılmaz Batan ikinci, takım arkadaşı Emircan Sahan ise üçüncü sırada yer aldı.
Erkekler B kategorisinde Cornelia Golf Kulübü'nden Behat Buğra Çelik birinci olurken, Serik BGA'dan Ahmet Karaçan ikinciliği, Bodrum Golf Kulübü'nden Demir Kirimgeri de üçüncülüğü elde etti.
Genç kızlar A kategorisinde National BGK'den Hatice Yağmur Demir birinci, Serik BGA'dan Gülten Gül Gözüyanık ikinci, Bodrum Golf Kulübü'nden Mira İçgören üçüncü oldu.
Genç kızlar B kategorisinde Ankara Golf Kulübü'nden Deniz Kaya birinci, takım arkadaşı Erin Özyürek ikinci, Bodrum Golf Kulübü'nden Zeynep Sualp üçüncü sırayı aldı.
Turnuvanın Antalya bölgesi 5. ayağının 31 Temmuz- 1 Ağustos tarihlerinde Belek'te oynanacağı belirtildi.

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