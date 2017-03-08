TFL Altekma'nın hedefi Efeler Ligi

ERKEKLER Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda normal sezonun bitimine 1 hafta kala ilk 4'ü garantileyen Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma, üst üste ikinci kez katılacağı play off'tan, bu defa Efeler Ligi hedefine ulaşmak istiyor.

Son 2 sezonda pilot takımı olduğu Arkasspor'un gençlerini kiralayarak yola çıkan TFL Altekma'da Voleybol Şube Sorumlusu Levent Doğanoğlu, "Geçen sezon yarı finalde elenmiştik. Şimdi önceliğimiz finale kalmak. Daha sonra ise ipi göğüsleyerek Efeler Ligi'ne çıkmak istiyoruz" dedi.

Şampiyon olmaları halinde kadroyu bozmayacaklarını belirten Doğanoğlu, "Milli takımlarda görev alan gençlerimize vefa borcumuz var. Şampiyon olursak 1-2 takviye ile yola devam ederiz" diye konuştu.

Ligde son 4 sezonda Bornova Anadolu Lisesi (BAL) ve TFL Altekma'yı 2'şer kez play off'a taşımayı başaran ve BAL'da kupa kaldıran Antrenör Levent Matmeriçli, "Mezunu olduğum Tevfik Fikret Lisesi'nde de şampiyonluk istiyorum. Sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacağız" dedi. FOTOĞRAFLI