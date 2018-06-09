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TFF ve TÜFAD'tan zorunlu bölgesel gelişim semineri

KAYSERİ, () Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından Kayseri'de Merhum Mustafa Dörtler Zorunlu Bölgesel gelişim semineri düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen seminere bölge...

TFF ve TÜFAD'tan zorunlu bölgesel gelişim semineri

KAYSERİ, ()

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından Kayseri'de Merhum Mustafa Dörtler Zorunlu Bölgesel gelişim semineri düzenlendi.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen seminere bölge illerdeki futbol antrenörleri katıldı. Seminer TFF eğitimcisi Atilla Yüce'nin küçük alan oyunlarının futboldaki yeri, futbolda trendler hakkında yaptığı açıklamalar ile başladı. Daha sonra TFF eğitimcisi Halil Taşkın, 'Futbol Antrenmanı periyotlama' konuları hakkında bilgi verdi. Düzenlenen zorunlu bölgesel gelişim seminerinde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Doç. Dr. Fatih Karaaslan, Uzman Dr. Mehmet Yalvaç ve Fizyoterapist Yusuf Mücahit Turan 'spor yaralanmaları ve ilk yardım' konularında futbol antrenörlerine eğitim vererek, sorularını yanıtladı.

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