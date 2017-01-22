TFF ve futbol kulüpleri, İlhan Cavcav için başsağlığı mesajı yayımladı

İSTANBUL, () - TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) ve futbol kulüpleri, hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulüp Başkanı İlhan Cavcav için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF ve bazı kulüplerin yayımladığı mesajlar şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu:

"Türk futbolunun duayen isimlerinden Kulüpler Birliği Onursal Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1978 yılından beri Gençlerbirliği Başkanlığını yürüten Cavcav, 2000-2002, 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesi, Gençlerbirliği camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

Beşiktaş Kulübü:

"Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Türk sporunun önemli bir figürü olmasının yanı sıra, duayen bir spor adamı olarak da tarihe adını yazdırmıştır. Son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarına karşın, spora hizmete devam etmekten çekinmeyen Cavcav, Gençlerbirliği'ne de hayatını adayarak saygıyı hak etmiştir. Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Gençlerbirliği camiasına başsağlığı dileriz."

Galatasaray Kulübü:

"Amatör futbolcu olarak adım attığı spor camiasında 1975'ten beri yöneticilik yapan, Gençlerbirliği'nin efsane ve duayen başkanı İlhan Cavcav'ın aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine, Gençlerbirliği Camiası'na ve Türk sporuna başsağlığı diliyoruz. Türk futboluna Kulüpler Birliği Başkanı olarak üç farklı dönem hizmet eden, 1977'den Gençlerbirliği'ne adım atıp 1978'den beri de Başkanlık görevini yürüten İlhan Cavcav, Ankara ekibi ile 2 kez Türkiye Kupası kazanmıştı."

Fenerbahçe Kulübü:

"Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'ın, geçirdiği beyin kanaması sonucunda vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Sayın İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet, başta Cavcav Ailesi ve Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere merhumun tüm yakınları ve Türk Sporu'na başsağlığı dileriz."

Trabzonspor Kulübü:

"Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk futboluna gerek futbolcu gerek yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden; 1981’de ikinci kez Gençlerbirliği’nin başına geçtiğinden beri kulübün kurumsal ve sportif gelişimine ömrünü adayan değerli futbol insanı İlhan Cavcav’ı Türk spor kamuoyu asla unutmayacaktır. Sayın İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet, başta Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere, ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Bursaspor Kulübü:

"Dün geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın tüm müdahalelere karşın hayatını kaybettiği haberini büyük üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. 37 yıllık Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanlığı suresince Türk futbolu ve sporuna yapmış olduğu hizmetlerle unutulmayacak spor adamları arasındaki yerini alan İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, Gençlerbirliği Spor Kulübü camiasına sabır ve başsağlığı dileriz."