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TFF: "U21 Ligi son kez düzenlenecek"

İSTANBUL () - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), U21 liglerinin 2018-2019 sezonunda son kez düzenleneceğini açıkladı. TFF Yönetim Kurulu, 1 Ağustos 2018 Çarşamba günü yaptığı toplantıda, U21 liglerinin 2018-2019 sezonunda son defa organize...

TFF: "U21 Ligi son kez düzenlenecek"

İSTANBUL () - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), U21 liglerinin 2018-2019 sezonunda son kez düzenleneceğini açıkladı.
TFF Yönetim Kurulu, 1 Ağustos 2018 Çarşamba günü yaptığı toplantıda, U21 liglerinin 2018-2019 sezonunda son defa organize edilmesine karar verdi.
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinin 21 yaş altı futbolcularının forma giyebildiği U21 ligleri ile ilgili TFF Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas'ın raporunu değerlendiren TFF Yönetim Kurulu, 2019-2020 futbol sezonundan itibaren bu ligin düzenlenmemesini kararlaştırdı. 
TFF'den yapılan açıklamada, "Uzun yıllar değişik isimlerle ve statülerle düzenlenen U21 liglerinin milli takımlara ve kulüp A takımlarına arzu edilen katkıyı sağlayamadığı; dünya futbolunda genç oyuncu kriterlerinin daha alt yaşlara inmesi gerçeği de göz önünde bulundurularak alınan karar sonrasında kulüpler U21 kadroları ile ilgili planlamalarını 1 yıl içerisinde yapabilecek. Yenilenen statüsü ile sportif rekabeti ve altyapıya yatırımı teşvik eden U17 ve U19 Gelişim Ligleri'nin elit sporcu gelişimine daha fazla katkıda bulunacağı konusunda kulüplerimizin altyapı direktörleri ve sorumlularıyla yapılan toplantılar sonucunda fikir birliğine varılmıştır" denildi.

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