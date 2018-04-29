TFF U-21 Ligi'nde şampiyon Beşiktaş!

İSTANBUL /

Beşiktaş U-21 Takımı, ligin 31. haftasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak, bitime üç hafta kala TFF U-21 Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan Siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Berke ve Abdullah ile iki gol bularak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, 31. hafta sonunda puanını 67'ye yükselterek, ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.

Beşiktaş U-21 Takımı Antrenörü Yasin Sülün, Galatasaray maçı sonrasında şunları söyledi:

"Şampiyon olmak çok güzel. Çok mutluyuz. Galatasaray maçıyla şampiyon olmak da anlamlı. Çocukları tebrik ediyorum. Bizim asıl amacımız başarı elde etmek yanında A takıma oyuncu kazandırmak."

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