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TFF Süper Kupa Organizasyon Toplantısı yapıldı

İSTANBUL / Galatasaray ile Akhisarspor arasında 5 Ağustos 2018 Pazar günü saat 20.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak TFF Süper Kupa müsabakası öncesi organizasyon toplantısı yapıldı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar...

TFF Süper Kupa Organizasyon Toplantısı yapıldı

İSTANBUL /

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 5 Ağustos 2018 Pazar günü saat 20.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak TFF Süper Kupa müsabakası öncesi organizasyon toplantısı yapıldı.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Galatasaray ve Akhisarspor kulüplerinin temsilcileri, Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ile TFF görevlileri katıldı.
Toplantıda Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak TFF Süper Kupa'nın bilet fiyatları Kale Arkaları (Kuzey ve Güney tribünleri) için 40 TL, Maraton Tribünü (Doğu ve Batı tribünleri) için 80 TL olarak belirlendi.
Bilet satışı 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu gişeleri ile www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden E-Bilet sistemiyle yapılacak.
TFF Süper Kupa müsabakasındaki tribün dağılımı ise şu şekilde:
GALATASARAY: Batı ve Kuzey Tribünleri
AKHİSARSPOR: Doğu ve Güney Tribünleri
TFF Süper Kupa 2018'i stadyumda seyretmek isteyen engelli futbolseverler için bilet dağıtımı Konya Valiliği tarafından yapılacak.

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