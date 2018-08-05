TFF Süper Kupa'nın sahibi Akhisarspor

Tolga YANIK / KONYA ()

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx)

GALATASARAY: Muslera (xx) - Linnes (xx), Serdar Aziz (xx), Maicon (xx), Nagatomo (xxx) (Dk. 101 Carole x), Donk (xx) (Dk. 77 Selçuk İnan x), Fernando (xx) (Dk. 69 Yunus Akgün x), Feghouli (xx), Belhanda (x) (Dk. 59 Eren Derdiyok xxx), Rodrigues (xxx), Gomis (xx)

AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk (xx) - Vrsajevic (xx) (Dk. 67 Larsson x), Dany (xx), Mustafa Yumlu (xx), Ömer Bayram (xx), Aykut Çeviker (xx), Sissoko (xx), Barbosa (xx) (Dk. 63 Lopes xx), Bilal Kısa (xxx) (Dk. 98 Onurcan Güler x), Manu (xx) (Dk. 76 Güray Vural x), Seleznyov (xxx)

GOLLER: Dk. 79 Eren Derdiyok (Galatasaray) - Dk. 5 Seleznyov (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Rodrigues, Serdar Aziz (Galatasaray) - Mustafa Yumlu, Dany, Manu (Akhisarspor)

TFF Süper Kupa müsabakasında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Akhisarspor, Galatasaray'ı penaltı atışları sonucunda 5-4 yenerek kupanın sahibi oldu.

5'inci dakikada Akhisarspor'lu Elvis Manu, kendi yarı sahasından getirdiği topu, ceza sahası içerisindeki Barbosa'ya bıraktı. Barbosa'nın şutunda top, direkten oyun alanına döndü. Altı pas içerisinde topu önünde bulan Seleznyov'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

14'üncü dakikada Feghouli'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topu kaleci Fatih Öztürk kontrol etti.

24'üncü dakikada Maicon'un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü. Dönen topu tekrar önünde bulan Maicon'un şutunda top, kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

35'inci dakikada Belhanda'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Feghouli'nin altı pas içerisine kestiği top, kaleci Fatih Öztürk'ün ayaklarına çarpıp kornere çıktı.

38'inci dakikada Bilal Kısa'nın ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şut, az farkla auta çıktı.

41'inci dakikada Bilal Kısa'nın pasına hareketlenen Seleznyov'un rakibini geçip, çektiği şut direkten döndü.

43'üncü dakikada Galatasaraylı Rodrigues, Dany tarafından ceza sahası dışında düşürüldü. Hakem Cüneyt Çakır Dany'ye bu hareketi nedeniyle sarı kart gösterdi. İtirazlar üzerine Video Yardımcı Hakem Uygulaması'na (VAR) başvuran Cüneyt Çakır pozisyonu tekrar izledi. Çakır, sarı kart kararını değiştirmedi.

51'inci dakikada Belhanda'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

56'ncı dakikada savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Seleznyov'un sert şutunda top üstten auta çıktı.

64'üncü dakikada Manu'nun sol kanattan gönderdiği topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Seleznyov'un kafa vuruşunda top, az farkla üstten auta çıktı.

66'ncı dakikada Feghouli'nn sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Eren Derdiyok'un kafa vuruşunda top auta gitti.

70'inci dakikada orta sahada Galatasaraylı Nagatomo'dan topu kaparak ceza sahasına doğru ileryelen Lopes, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Lopes'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

79'uncu dakikada Nagatomo'nun ara pasında altı pas üzerinde topla buluşan Eren Derdiyok'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Maçın 90 dakikalık normal süresinde eşitlik bozulmadı. Maç uzatmalara gitti.

96'ncı dakikada Galatasaraylı Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Fatih Öztürk güçlükle kornere çeldi.

101'inci dakikada son kanattan hareketlenen Rodrigues'in sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

110'uncu dakikada defanstan dönen topu önünde bulan Seleznyov'un şutu kaleci Muslera'da kaldı.

Uzatma dakikaları da 1-1 berabere sonuçlanan karşılaşma penaltı atışlarına kaldı.

Penaltı atışlarında Akhisarspor'da Güray Vural, Larsson, Ömer Bayram, Lopes ve Seleznyov fileleri havalandırdı. Galatasaray'da ise Gomis penaltı atışından yararlanamadı. Akhisarspor, penaltı atışları sonrası Galatasaray'ı 5-4 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu.

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