TFF Merkez Hakem Kurulu Hakem Danışmanı Rosetti: "Terim futbol ve hakemlik konusunda uzman"

Süper Lig hakemleri ve Süper Lig yardımcı hakemlerinin 2016-2017 Sezonu Devre Arası Semineri'nde konuşan TFF Merkez Hakem Kurulu Hakem Danışmanı İtalyan Roberto Rosetti, Türkçe 'günaydın' diye hakemleri selamladı. Konuşmasında Türkiye'de ve diğer ülkelerdeki terör olaylarından dolayı üzgün olduğunu belirten Rosetti, bunu yaşayan ailelere kendisini yakın hissettiğini kaydetti. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den çok önemli bir sunum izlediklerini dile getiren Rosetti, Terim'in futbol ve hakemlik konusunda uzman olduğunu söyledi.

Fiziksel testten geçtiklerini kaydeden Rosetti, mental ve teknik olarak 100 üzerinde pozisyon izleyerek sezona hazırlandıklarını kaydetti. Roberto Rosetti, "Futbol her zaman hızlanarak devam ediyor. Süper Lig önemli maçlara sahne oluyor. Kendi işimizde çok çalışarak hazırlık yapmalıyız. Hakemlerin önceliği oyunu ve oyuncuları korumak" dedi.

AYNI POZİSYONLARDA AYNI CEZA

Futbol klipleriyle sunum yapan Rosetti, ayak ayak üzerine gelen hareketlerde hakemlerin oyuncuları cezalandırmasını istedi. Arkadan rakibin sağlığını tehlikeye düşürecek hareketlerde oyuncuların kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini kaydeden Rosetti, bu konuda hakemlerden sıfır tolerans istedi. Rosetti, "Kontrolsüz hareketlerde oyuncuya dokunulmaması durumunda bile sarı kart kullanılmalı. Temasın şiddetini dikkate almamız gerekiyor. Hakemlerde istikrar önemli, hakem aynı pozisyonlarda aynı cezaları vermeli" diye konuştu.

NAPOLİ- BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ OFSAYT KARARI

İtalyan hakem Rosetti, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımı Napoli ile mücadele ettiği ve deplasmanda 3- 2 kazandığı maçtan da bir ofsayt kararını hakemlerle paylaştı. Napoli'nin, maç 2- 2 devam ederken bir golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesini değerlendiren Rosetti, "Bu ilginç ofsayt pozisyonunu seçtik. Karar doğru, rakibe olan yakınlık aradaki farkı yaratıyor" dedi.

HAKEMİN ETRAFINI SARMAK MOBBİNG

Rosetti, oyuncaların faul yapan oyuncunun ceza almasını engellemek ya da sağlamak amacıyla hakemin etrafını sarmasının mobbing ve tacize girdiğini belirterek, "UEFA talimatlarına göre mobbing ve taciz en azından sarı kart gerektirir" dedi.

Programın kapanış konuşmasını yapan MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, hakemlere maçtan önce fizik ve mental olarak hazır olmaları uyarısı yaptı. Namoğlu, "Sahada iyi yer alarak pozisyonları çok daha iyi göreceğiz. İnanıyorum ki ikinci yarı çok daha iyi maçlar çıkaracağız. Bütün arkadaşlarıma hakem şansı ve üstün başarı diliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yusuf Namoğlu'nun açıklamaları

-Roberto Rosetti'nin açıklamaları

-Barkovizyondan görüntüler

-Salondan detaylar

11.01.2017 - Haber Kodu : 170111060

Haber - Kamera: Süleyman EKİN - Hasan DEMİRBAŞ - Tolga YILDIRIM / ANTALYA,()