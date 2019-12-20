TFF limit aşım oranını yüzde 30’a çekti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takım harcama limitlerinin aşımı oranının yüzde 40'dan yüzde 30'a düşürüldüğünü resmen açıkladı.

Sezon başında yüzde 30 olan harcama limit aşımının alınan bir kararla yüzde 40'a çıkartılmasına kulüplerin mutabakat sağlayamaması üzerine limit aşımı yeniden yüzde 30'a çekildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva'da bugün yaptığı toplantıda, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yapılan değişiklikleri, kulüplerin mutabakat sağlayamaması üzerine yeniden gözden geçirmiş ve Talimat'ın, 9 Aralık 2019 tarihinde "Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması" başlıklı EK-XII'sinde yapılan değişikliklerin iptal edilerek uygulanmasına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı