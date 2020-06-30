TFF kararını verdi! 2. Lig, 3. Lig ve BAL maçları oynanmayacak

TFF 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinin kalan 6 haftadaki maçların oynanmaması yönündeki talebiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nda görüşme gerçekleştirildi. Federasyon konuyla ilgili yaptığı açıklamada, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'lerinin oynatılmamasına karar verdi. İşte detaylar..

Türkiye Futbol Federasyonu, corona virüsü nedeniyle ertelenen ve 18 Temmuz’da yeniden başlayacağını açıkladığı TFF 2. Lig ve 3. Lig maçlarıyla ilgili kritik bir görüşme gerçekleştirdi. 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can ve Başkan Vekili Cengiz Günaydın, TFF’nin Riva’daki tesislerine giderek TFF Başkanı Nihat Özdemir ve kurmaylarıyla bir araya geldi ve ligde kalan maçların oynanmaması talebini iletti.

Görüşme sonrasında bir açıklama yapan TFF, “Söz konusu talebi TFF Yönetim Kurulu değerlendirmiş olup, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’lerinin oynatılmamasına karar vermiştir” ifadelerini kullandı. Toplantıda kulüpler, liglerin nasıl tescil edileceğini TFF Yönetim Kurulu’na bırakırken, TFF’nin konuyla ilgili kararının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

İşte TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklama;

“Türkiye Futbol Federasyonu ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği yönetimi, Riva’da bugün, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Mehmet Baykan, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp başkanlarının katılımı ile bir toplantı yapmıştır.

Toplantıda kulüpler, liglerin oynanmamasını talep ederken, nasıl tescil edileceğini TFF Yönetim Kurulu’na bırakmıştır. Kulüp temsilcileri ile karşılıklı mutabık kalındığı üzere, söz konusu talebi TFF Yönetim Kurulu değerlendirmiş olup, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’lerinin oynatılmamasına karar vermiştir.

TFF’nin liglerin tescil formatı ile ilgili kararı önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kararın kulüplerimiz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu”