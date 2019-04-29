TFF: "Josef Sural için profesyonel lig müsabakaları öncesinde saygı duruşu yapılacak"

İSTANBUL,()

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda oynanan Kayserispor maçı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu vefat eden Josef Sural için 29 Nisan-6 Mayıs 2019 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kayserispor deplasman maçı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Josef Sural'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini, 6 oyuncunun da yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aytemiz Alanyaspor Kulübü futbolcusu Josef Sural'ın vefatı sebebiyle, 29 Nisan-6 Mayıs 2019 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde saygı duruşu yapılacak. Josef Sural'ın vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, Aytemiz Alanyaspor camiası ile tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."