TFF ile Turkcell arasındaki ana sponsorluk sözleşmesi uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell ile olan ana sponsorluk anlaşmasını 2021 yılı sonuna kadar uzattı.Küçükyalı'da bulunan Turkcell Genel Müdürlüğü'ndeki imza törenine Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve milli futbolculardan Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Mahmut Tekdemir, Merih Demiral, Enes Ünal, Çağlar Söyüncü ve Hasan Ali Kaldırım katıldı. Düzenlenen törende ilk defa sponsorluk anlaşmasında dijital imza kullanıldı. Tören karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.NİHAT ÖZDEMİR: TURKCELL İLE YOL ARKADAŞLIĞIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİTürkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir şu ifadeleri kullandı:"Bu imzayla, Türk sporunun en büyük destekçilerinden Turkcell ile 2002 yılında başlayan ve 17 yıldır kesintisiz olarak süren iş ortaklığımızda yeni bir döneme daha adım atıyoruz. Federasyon olarak, güçlü stratejik ortaklarla iş birliği yapmak, öncü markaların bilgi, birikim ve deneyimlerinden yararlanıp, futbolumuzu başarıya taşımak en temel hedeflerimizden birisi. Günümüzde güçlü sponsorların desteği çok değerli ve bu nedenle Turkcell ile olan yol arkadaşlığımızı çok önemsiyoruz. Bu anlaşmanın Milli Takımımıza daima artı değer kattığına inanıyoruz. Uzun soluklu birlikteliğimiz, Turkcell'in Federasyonumuza ve A Milli Takımımıza olan güvenini göstermekle birlikte, Avrupa Şampiyonası yolundaki maçlar öncesinde Milli Takımımıza moral kazandıracaktır. Turkcell'in katacağı sinerji, Şenol Güneş hocamız ve genç kadromuzla hedeflediğimiz yeni zaferlere imza atmamız için itici güç olacaktır. Milli Takım ruhuna sahip çıkıp, her şartta desteğini güçlü bir şekilde hissettiren, engelli futboluna sahip çıkması nedeniyle gönlümüzde ayrı yeri olan Turkcell'e teşekkür ediyoruz."ŞENOL GÜNEŞ: YARIŞIN ORTASINDAYIZ, TURKCELL'LE YENİDEN BAŞLIYORUZMilli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise, Turkcell'in Milli Takım için hazırladığı reklam filmine atıfla, "Siz bizi konuştunuz biz de sizi konuşalım istiyoruz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:"Buradaki tüm Turkcelllileri Andorra maçına da bekliyoruz. Herkes maça gelse büyük işi halletmiş oluruz. 17 yıl önce birlikteydik. Emre kaptanla beraberdik. O oyuncuydu ben de hocaydım. Ama yeni gençlerimiz de var aramızda. Hep birlikte olacağız. Turkcell markası sadece Türkiye'de değil bütün dünyada var. Ben sporu seviyorum, spor yapanları seviyorum. Hem basketbol takımımıza Dünya Şampiyonası'nda hem de kadın voleybol takımımıza Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyorum. Hepsinin yarışmaları devam ediyor. Biz de bir yarışın ortasındayız. Ama yeniden başlıyoruz Turkcell'le beraber. Bu hafta başlayacağımız, cumartesi günkü maça hepinizi bekliyoruz. Görüntülere bakınca insanın duyguları kabarıyor. Rakip kim olursa olsun aynı heyecanla sahaya çıkacağız. İyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz. Ama 2020'de mutlaka Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olmak istiyoruz. Birlikteliğimiz güzelliğimiz devam etsin. Büyük bir aileyiz, bu büyük aileyi kucaklıyor ve saygılarımı sunuyorum."AHMET AKÇA: MİLLİ TAKIMLARIMIZI HER ALANDA DESTEKLİYORUZTurkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da, 17 yıldır süren beraberliğin önemine değinerek, "Türkiye'nin Turkcell'i Türkiye'nin hizmetinde, insanımızın hizmetinde. Buradan aldığımız enerjiyle dünyada nerede kime nasıl hizmet ederiz diye koşmanın peşinde. Bugün Nepal'den Karayipler'e kadar farklı ülkelerde dijital ürünleriyle hizmet veren bir marka haline geldik. Futbol hepimizin sevdiği, izlemekten keyif aldığımız, iyi oynandığında heyecan veren bir oyun. Biz hizmetlerimizi buraya da taşıyoruz. Milli takımlarımızı her alanda destekliyoruz. Geçen yıl Ampute Milli Takımımızın başarılarıyla gururlandık. Milli Takımımızın Turkcell olarak her zaman yanında olacağız. Başarıları birlikte kutlayacağız" dedi.MURAT ERKAN: TFF'YLE YAPILAN İLK DİJİTAL İMZADAN GURUR DUYUYORUZTurkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise, "2002'den beri omuz omuza, yürek yüreğe yürümekten büyük onur duyduğumuz Türkiye Futbol Federasyonu ile olan kader birliğimizi 2021 yılında kadar uzatıyoruz. Bu 17 yıl boyunca unutulmaz zaferleri beraber yaşadık. Milletimizin ortak sevincinde payımız oldu ise ne mutlu bize. Federasyonumuzun ilk kez dijital imza ile bir sponsorluğa imza atmasının dünyanın ilk dijital operatörü olan Turkcell'e kısmet olduğu için büyük gurur duyuyoruz. Sayın Nihat Özdemir başkanımızın nezdinde Türkiye Futbol Federasyona bir kez daha teşekkür ediyorum, çünkü ilk kez bir sponsorluk anlaşmasını 'Deplasmanda' yapmayı kabul ettiler. Umarım onlar için hazırladığımız bu atmosfer, Euro 2020 yolunda, milli maçlar öncesinde motive edici olmuştur. Bu imzanın Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum.Şenol Güneş Hocamızın önderliğinde ay-yıldızlı futbolcularımıza sonsuz başarılar diliyorum. Yolun sonunda Euro 2020'yi görüyoruz. Turkcell olarak her zaman olduğu gibi bu serüvende de yanınızda olacağız'' şeklinde konuştu.

