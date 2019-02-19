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TFF ile Süper Lig kulüplerinin başkanları Riva'da buluştu

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan 'Mali Devrim' projesiyle ilgili süreci değerlendirmek için bugün TFF Yönetimi ile bir araya gelen Süper Lig kulüplerinin...

TFF ile Süper Lig kulüplerinin başkanları Riva'da buluştu

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,()

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan 'Mali Devrim' projesiyle ilgili süreci değerlendirmek için bugün TFF Yönetimi ile bir araya gelen Süper Lig kulüplerinin başkanları, banka borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili detayları ve süreci masaya yatırdılar. TBB ile TFF'nin ortaklaşa yürüttüğü projede önemli bir aşama katedilirken; borç düzeylerine göre kulüplere farklı yapılandırma modelleri oluşturulması üzerinde durulacağı belirtildi. Bazı kulüp temsilcilerin ellerinde çok sayıda ve kalın dosyalarla toplantıya girdikleri gözlendi. Toplantıda farklı gündem maddelerinin de görüşülmesi beklenirken, Saat 16.00'da başlayan toplantının uzun süreceği ve Galatasaray dışında tüm kulüplerin katıldığı ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- TFF Riva Tesisleri'nin görüntüsü, detaylar
- Kulüpler Birliği'nin toplantısından detaylar (ARŞİV)

Haber Kodu: 190219058

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