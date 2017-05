TFF ile PG Türkiye sponsorluk anlaşması imzaladı

Türkiye Futbol Federasyonu ile sporun en büyük destekçilerinden PG, Gillette ve Ariel markalarının dahil olduğu özel bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

PG markalarının dahil olduğu sponsorluk anlaşması kapsamında Gillette, Milli Takımlar Resmi Erkek Bakım Markası; Ariel, Kadın Futbol Takımının Resmi Sponsoru; PG ise Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Tesisleri'nin Resmi Tedarikçisi oldu. Temmuz 2019'a kadar geçerli olacak sponsorluk anlaşması, Milli Takımların tüm alt kategorilerini kapsayacak.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen sponsorluk anlaşması imza törenine TFF Başkanı Yıldırım Demirören, PG Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve Milli Takım oyuncuları katıldı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören törende şu şekilde konuştu:

"Türkiye Futbol Federasyonu ile 175 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Procter and Gamble'ın Gillette ve Ariel markalarının da dahil olduğu sponsorluk anlaşmasının imza törenine hoş geldiniz.

Bir dünya markası ile daha futbolumuzun değerini artıran bir sponsorluk anlaşması imzalamanın keyfini ve gururunu yaşamak için bugün buradayız. Avrupa'nın en büyük altıncı ekonomisine sahip olan Türkiye Futbol Federasyonu, yeni ve daha büyük sponsorlarla buluşma misyonunu bugün taçlandırıyor.

Gillette, Milli Takımlar resmi erkek bakım markası olurken; Ariel, Kadın Futbol Takımı'na, Procter and Gamble ise Milli Takım tesislerine sponsor oldu. Bu anlaşmanın Milli Takımımız'ın Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'na katılımı için itici güçlerden biri olacağına yürekten inanıyorum.

Bu noktada Ariel'in sponsorluğunu yapacağı kadın futboluna özel bir paragraf açmak istiyorum. Geçen hafta Türkiye'nin yanı sıra Danimarka, İngiltere, Almanya, İspanya ve Polonya'da 13 ve üstü yaştaki 4 bin genç kızla yapılan bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Bu araştırmaya göre; futbol oynayan genç kızların öz güvenlerinin diğer popüler spor branşları ile uğraşanlardan çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca UEFA, 2022'de futbolun genç kızlar ve kadınlar arasında 1 numaralı spor dalı haline gelmesini hedefliyor. İnanıyorum ki Ariel ile bugün yaptığımız sponsorluk anlaşması, Türkiye'de de futbolun kadınlar arasında 1 numaralı spor branşı olmasına büyük katkı sağlayacaktır. Türk kadını, futbolda da dünya markası olacaktır.

Tabi, her zamanki gibi yine en iyisini kadınlar bilir. Türk futboluna ve Türk kadınına destek veren yol arkadaşımız Procter and Gamble'a bize hissettirdikleri güçlü destek için teşekkür ediyorum. Bu vesile ile gücümüze güç katan tüm sponsorlarımıza da ayrıca bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için çalışmalarımızın Türkiye ve dünyanın önemli markaları ile artarak devam edeceğini de bilmenizi isterim. Bu vesile ile Procter and Gamble'ın 30. yılını tekrar kutluyor nice 30 yıllar diliyorum."

"Türkiye'de spora olan desteğimizi, futbol ile birlikte daha geniş kitlelere taşıyor büyük bir mutluluk duyuyoruz" diyen PG Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da açıklamasını şöyle sürdürdü: "Uluslararası Olimpiyat Oyunları sponsorluğumuz başta olmak üzere dünyada spora en çok destek veren kurumlardan biri olarak, Türkiye'de de spora ve sporcuya desteğimiz devam ediyor. Bildiğiniz gibi daha çok yeni 30 genç sporcuya olimpiyat yolunda verdiğimiz desteği kamuoyu ile paylaştık. Bugün, TFF ile imzaladığımız iş birliği anlaşması ise Türkiye'de futbola desteğimizin ilk adımı olması açısından bizim için değerli. Futbolun, Türk insanı için yerinin ayrı olduğunun farkındayız. Yaşamlara dokunan ve yaşamları iyileştirmek için çalışan bir şirket olarak, Gillette, Ariel ve diğer markalarımızla birlikte Türkiye'de artık futbolseverlerin de yanındayız."

