TFF ile Kulüpler Birliği'nin toplantısı sona erdi

Nihat Özdemir: Ne gibi sorunlarımız olduğunu kendi aramızda tartıştık ve görüşlerimiz aynıdır

"Çeşitli komisyonlar kurma kararları vererek yolumuza devam ediyoruz"

"Hedefimiz marka değerini arttırmak, statlara daha fazla seyirci toplayabilmek"

"Mustafa Cengiz'in işi varmış yönetim kurulu üyesi katılım gösterdi"

Fikret Orman: Kulüpler Birliği olarak içimizden bazı kulüp başkanlarımızı komisyonların içerisinde görevlendirdik

"Onların taleplerine uyacağız diye bir şey yok"

"Türk futbolunu güzelleştirmek de işimizin bir parçası"

Mustafa AKIN / İSTANBUL () - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısı sona erdi.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Süper Lig'de yer alan takımların temsilciler katıldı. Toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz katılmazken, yerine Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer katılım gösterdi. Kulüp temsilcilerinin yer aldığı toplantıda TFF'nin yeni yönetimi ile tanışma gerçekleşirken, yayıncı kuruluşun talepleri de görüşüldü.

NİHAT ÖZDEMİR: NE GİBİ SORUNLARIMIZ OLDUĞUNU KENDİ ARAMIZDA TARTIŞTIK VE GÖRÜŞLERİMİZ AYNIDIR

Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Sayın Fikret Orman ve bütün arkadaşlar bu davetimize icabet ettiler. Federasyonumuz ile Kulüpler Birliği arasında ilk toplantımızı yapmış bulunmaktayız. Türk futbolunda birçok sorunlarımız var. Bizim göreve gelmemizin en büyük nedenlerinden biri de bu sorunları çözmektir. Bugün başladık ve bu toplantılarımız seri olarak devam edecektir. Ne gibi sorunlarımız olduğunu kendi aramızda tartıştık ve görüşlerimiz aynıdır. Ve inşallah Türk futbolunun marka değerini artırmakla başlamak üzere tüm sorunlarımızı tek tek masaya yatırdık ve bununla ilgili çeşitli komisyonlar kurma kararları vererek yolumuza devam ediyoruz. Hayırlı olsun. İnşallah her toplantı sonrasında da sizlerin huzuruna gelip, ne gibi kararlar aldık, ne gibi neticeler elde ettik bunları da kamuoyuyla da paylaşacağız" dedi.

"HEDEFİMİZ MARKA DEĞERİNİ ARTIRMAK, STATLARA DAHA FAZLA SEYİRCİ TOPLAYABİLMEK"

Nihat Özdemir, yapılan toplantıda yayıncı kuruluş ile ilgili konuların da yer aldığını ifade ederek, "Bununla da ilgili bir kurul kurduk. O arkadaşlarımız da çalışmalara başlayacaklardır. En kısa sürede onların istekleri doğrultusunda veya ne yapabileceğimiz konusunda bir karar alacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Gerekli açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız. Her aldığımız kararı paylaşacağız. Ana hedefimiz marka değerini artırmak, statlara daha fazla seyirci toplayabilmek. Marka değerini ve sporcu kalitesini artırdığımız müddetçe biz bu işleri rahat bir şekilde çözebileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

"MUSTAFA CENGİZ'İN İŞİ VARMIŞ, YÖNETİM KURULU ÜYESİ KATILIM GÖSTERDİ"

TFF Başkanı Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in toplantıya katılmaması ile ilgili soruya, "Kendisinin bir işi varmış, yönetim kurulu üyesi Sayın Oytun Bey ile temsil edildiler. Gerekli görüşlerini de toplantıda ifade ettiler" şeklinde konuştu.

FİKRET ORMAN: KULÜPLER BİRLİĞİ OLARAK İÇİMİZDEN BAZI KULÜP BAŞKANLARIMIZI KOMİSYONLARIN İÇERİSİNDE GÖREVLENDİRDİK

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ise "Arada yapılmış bir anlaşmamız var. Bu temenni ya da sözlü bir ifade değil. O anlaşmanın oluşturduğu taahhütler var. Kulüpler de buna karşılık sözleşmeler yapıyorlar ama netice itibarıyla aynı geminin içerisinde yüzen insanlarız. İyi niyetli olarak TFF ve Kulüpler Birliği buna bakıp, biz Kulüpler Birliği olarak içimizden bazı kulüp başkanlarımızı komisyonların içerisinde görevlendirdik. Sonucu itibarıyla da beIN Sports ile de görüşeceğiz, elimizden geldiği kadar hem bizim hem beINSports'un hem TFF'nin hem de Türk futbolunun menfaatleri doğrultusunda görüşmeler yapacağız. Ama bu demek değildir ki onların taleplerine uyacağız. Böyle bir şey yok. Bu karşılıklı edinimleri olan, karşılıklı taahhütleri olan ve karşılıklı yapmamız gereken şeyler. Hep beraber üzerinde mutabık kaldığımız en önemli konu şu, Süper Lig'in marka değerini yükseltmek, en önemli mevzumuz olması lazım. Süper Lig'in marka değerini yükseltemediğimiz takdirde bunun gibi şeyler her dakika yaşayacağımız şeyler. Özellikle döviz kurlarındaki yükselişler kulüplerin gelirlerinin, stat gelirlerinin, hepsinin TL ile olması, oyuncu gider ve faizlerimizin döviz üzerinden olması hepimizi çok zor bir sürece sokuyor ama iyi niyetle, azimle, kapasiteli insanlar olarak bunları çözme gayreti içerisinde olacağız'' diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLUNU GÜZELLEŞTİRMEK DE İŞİMİZİN BİR PARÇASI"

Bugün sadece bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Fikret Orman, bundan sonra hem TFF hem de Kulüpler Birliği'nin oluşturacağı komisyonlarla beraber birçok konuya el almaları konusunda mutabık kaldıklarını söyleyerek, "Nihat Başkanımız hem Fenerbahçe'de aldığı görevler hem uzun süreli tecrübesi hem de TFF'de son dönemde yaptığı başkan vekilliğinden dolayı iki tarafa da çok yakın bir isim. Yönetim kurulu üyeleri de öyle hepsi arkadaşlarımız, mesele bunları çözmek. Dile getirmek çok kolay. Bizim işimiz bunları çözmek, yapıcı olarak işimiz bu. Her seferinde söylediğim gibi kulüp başkanları, kulüpleri yönetme haricinde Türk futbolunu güzelleştirmek de işimizin bir parçası. Yeni komisyonlar kurulacak, hızlıca çalışmaya başlayacağız. Beni ve tüm kulüpleri ağırladıkları için tüm kulüpler adına teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Nihat Özdemir'in açıklamaları

- Fikret Orman'ın açıklamaları

- Ali Koç'tan görüntüler

- Genel detaylar