TFF heyeti, UEFA Pro Lisans Değişim Programı'na katıldı

İSTANBUL /

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü (FGD) tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursu'nun kursiyerleri, UEFA Pro Lisans Öğrenci Değişim Programı'na katıldı.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen organizasyonda TFF heyeti; antrenör eğitmenleri Mahmut Nedim Karadeniz, Mehmet Ekşi, Nur Mustafa Gülen ve Antrenör Özlük İşleri Müdürü Oben Meralbaysal ile kursiyerler Arif Ufuk Kahraman, Ayhan Akman, Erdoğan Özdoğan, Eren Şafak, Fazlı Tan, Fethi Çokkeser, Gökhan Uzungüngör, Hakan Bozdağ, Hüseyin Çimşir, İlhan Özer, Kadir Akbulut, Münir Yıldırım, Mehmet Kaplan, Mehmet Kenan Öztürk, Osman Akyol, Murat Aslan, Mustafa Gürsel, Önder Engin, Recep Karatepe, Recep Umut, Veyis Kanber, Volkan Kazak ve Yalçın Koşukavak'tan oluştu.

Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Galler ve Rusya federasyonlarının temsil edildiği programda, aralarında UEFA Genel Sekreter Vekili Giorgio Marchetti, UEFA Futbol Eğitim Hizmetleri Direktörü Frank K. Ludolph, UEFA Antrenör Eğitim Uzmanı Jozef Zahorsky, UEFA Futbol Eğitim Koordinatörü Patrick Müller, UEFA Kadın Antrenörlüğü Gelişim Uzmanı Yolande Kampfer-Seewer'in de bulunduğu yöneticiler ve profesyoneller yer aldı.

Programa UEFA'nın teknik eğitmenleri Dany Ryser, Packie Bonner, Jim Fleeting, Werner Mickler, Peter Rudbaek, Thomas Schaaf ve Howard Wilkinson da katıldı. Eğitimde Manchester United, Everton, Real Sociedad gibi takımları çalıştıran antrenör David Moyes ile birlikte FC Basel 1893'ün eski başkanı Bernhard Heusler, akademisyen Sergio Lara-Bercial ve sosyal medya uzmanı Josh Hershman ise konuk konuşmacı olarak hazır bulundu.

Program çerçevesinde heyetler, kendilerine önceden verilen maç senaryolarına yönelik planladıkları antrenmanı uygulamalı olarak aktardı. Ayrıca heyetler, yaptıkları analizleri katılımcılarla paylaştı.

(FOTOĞRAFLI)