TFF eski Genel Sekreteri Emre Alkin’den VAR eleştirisi: Hakemler baskıyla eyyamcı kararlar alıyor

İSTANBUL,() - Maçlarda taraftarın, medyanın, futbol ve hakem çevresinin yoğun baskısı altında maça çıkan bir hakem olduğunu söyleyen TFF eski Genel Sekreteri Emre Alkin, “Adalet sağlamak çok çetrefilli ve zaman gerektiren bir iştir. Adaleti sağlamalarını beklemek hakemlere kaldırabileceklerinden çok sorumluluk yüklemek anlamına gelir. Hakemler üzerlerindeki bu baskı nedeniyle eyyamcı kararlar alıyor” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Genel Sekreteri gündemden düşmeyen VAR sisteminin ortaya çıkış nedenini ve Türkiye’de neden verimli bir şekilde kullanılamadığını anlattı. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Dünya Kupası gibi turnuvalara katılan takımların çok büyük marka değerlerine sahip olduğuna dikkat Prof. Dr. Emre Alkin, hakem hatalarının bu değeri olumsuz etkilememesi için VAR sisteminin geliştirildiğini belirtti.

Hakem hatalarının kamu vicdanını yaralamasını önlemek açısından da VAR sisteminin faydalı olduğunu kaydeden Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Futbol Federasyonu eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Emre Alkin, sistemin futbolda tek başına hakkaniyeti sağlayacağını düşünmenin hayalcilik olacağını vurgulayarak, “Taraftarın, medyanın, futbol ve hakem çevresinin yoğun baskısı altında maça çıkan bir hakem, VAR’ın yardımıyla da doğruyu bulamaz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Emre Alkin, “Avrupa’da çok iyi maç yöneten hakemlerin Türkiye’deki maçlarda çok sayıda hataya düşmesinin sebebi de üzerlerindeki bu baskıdır” diye konuştu.

Türkiye’de hakemlerden maçlarda adaleti sağlamalarının beklendiğini belirten Prof. Dr. Emre Alkin, “Hâlbuki hakemler adalet dağıtmaz, oyunu kuralına göre oynatır. Adalet sağlamak çok çetrefilli ve zaman gerektiren bir iştir. Hakemlerin böyle bir zamanı yoktur. Adaleti sağlamalarını beklemek hakemlere kaldırabileceklerinden çok sorumluluk yüklemek anlamına gelir. Hakemler üzerlerindeki bu baskı nedeniyle eyyamcı kararlar alıyor” değerlendirmesini yaptı.

“ADALETİ SAĞLAMA GÖREVİ FEDERASYON VE İLGİLİ KURULLARDA”

Futbolda adaleti sağlama görevinin hakemlerde değil Federasyon ile Federasyon’un disiplin ve tahkim kurullarında olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Emre Alkin, hakemlerin takdir yetkisinin çok sınırlı olduğuna, bu konudaki kuralların köşeli olduğuna da dikkat çekti.

Avrupa’da üzerlerinde baskı olmadığı için Türk hakemlerinin başarılı performans gösterdiğini belirten Prof. Dr. Emre Alkin, “Türkiye’de de hiçbir tarafın hakemler üzerinde baskı kurmaması gerekiyor. ‘Aman maçı iyi yönet’ demek bile bir baskı yöntemidir. Federasyon’un atadığı hakemlere hiçbir telkinde bulunmaması gerekir. Hakemler özgüvenlerini kazanırlarsa Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de maçları doğru biçimde yönetebilirler” dedi.

“MENTOR YETMEZ, PSİKOLOJİK DESTEK DE GEREKİR”

Prof. Dr. Emre Alkin, “Hakemlerin başarılı olması için üzerlerindeki baskının kalkması ve psikolojik destek verilmesi gerekir, mentor yetmez. Hakemlerin hakemlik mesleğinden yeniden keyif alır hale gelmesi lazım. Bu gerçekleştiğinde ve üzerlerindeki baskı kalktığında hakemlerimiz doğru biçimde maç yönetmeye başlayacaktır” diye açıklamada bulundu.