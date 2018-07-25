TFF'den Trabzonspor'a ziyaret

TRABZON,()

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yönetim, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyarette; TFF İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Baltacı ve Aybars Canbay, Sponsorluklar ve Pazarlama Direktörü Elif Canbay, Seyahat ve Konaklama Direktörü Tuna Narlıtepe ve TFF Bölge Müdürü Serdar Bali yer aldı.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Genel Koordinatör Özkan Sümer ve Yönetim Kurulu üyeleri, ziyarete gelen TFF heyetiyle 7 Eylül 2018 tarihinde Trabzon'da oynanacak olan Türkiye - Rusya hazırlık maçı öncesi fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette Asbaşkan Hacısalihoğlu, Zülfikaroğlu'na forma hediye etti. Zülfikaroğlu ve beraberindeki heyet ise Asbaşkan Hacısalihoğlu ve Futbol Koordinatör Özkan Sümer'e Milli Takımımızın formasını hediye etti.

TFF heyeti ardından Türkiye - Rusya karşılaşmasının oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda incelemede bulundu.