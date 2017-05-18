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TFF'den Todor Veselinovic için başsağlığı

İSTANBUL,() - TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonundaki 103 gollü şampiyonluğunun mimarı olan ve 86 yaşında hayatını kaybeden eski teknik direktörü Todor Veselinovic için başsağlığı mesajı yayınladı. TFF'nin...

TFF'den Todor Veselinovic için başsağlığı

İSTANBUL,() - TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonundaki 103 gollü şampiyonluğunun mimarı olan ve 86 yaşında hayatını kaybeden eski teknik direktörü Todor Veselinovic için başsağlığı mesajı yayınladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesaj şu şekilde: "Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Todor Veselinovic'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Todor Veselinovic'in hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntümüzü bir kez daha belirtir; ailesi, Fenerbahçe camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."
 

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