TFF'den Todor Veselinovic için başsağlığı

İSTANBUL,() - TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonundaki 103 gollü şampiyonluğunun mimarı olan ve 86 yaşında hayatını kaybeden eski teknik direktörü Todor Veselinovic için başsağlığı mesajı yayınladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesaj şu şekilde: "Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Todor Veselinovic'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Todor Veselinovic'in hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntümüzü bir kez daha belirtir; ailesi, Fenerbahçe camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

