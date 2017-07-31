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TFF'den Şenol Güneş açıklaması     

"Beşiktaş'ın ve Şenol Güneş' in aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz" İSTANBUL-() Türkiye Futbol Federasyonu  internet sitesinden Şenol Güneş ile iligili bir açıklama yayımladı.  Açıklamada "Beşiktaş'ın ve Şenol Güneş'...

TFF'den Şenol Güneş açıklaması     

"Beşiktaş'ın ve Şenol Güneş' in aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz"

İSTANBUL-() Türkiye Futbol Federasyonu  internet sitesinden Şenol Güneş ile iligili bir açıklama yayımladı.  Açıklamada "Beşiktaş'ın ve Şenol Güneş' in aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz" denildi. 
TFF'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
"Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün bilgisi dahilinde bugün Teknik Direktör Sayın Şenol Güneş ile Beşiktaş'taki görevinin yanı sıra A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Federasyonumuzda bir görüşme yapılmış, kendisine 2018 Dünya Kupası kalan grup eleme maçlarında görev yapması için bir öneride bulunulmuştur.   Yapılan görüşme sonucunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Sayın Şenol Güneş' in aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz"

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