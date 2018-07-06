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TFF'den Kosova Futbol Federasyonu'na ziyaret

İSTANBUL / Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Kosova Futbol Federasyonu'nun bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'na katıldı. TFF'den yapılan...

TFF'den Kosova Futbol Federasyonu'na ziyaret

İSTANBUL /

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Kosova Futbol Federasyonu'nun bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'na katıldı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Başkent Priştine'de gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul öncesinde Servet Yardımcı ve Kadir Kardaş, 9 Haziran'da vefat eden eski Federasyon Başkanı Fadıl Vokrri'nin mezarını ziyaret etti. Ziyarette Fadıl Vokrri'nin oğlu Gramoz Vokrri, FIFA'dan Bjorn Vassalo ve UEFA'dan Thierry Favre ile Kosova Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Eroll Salihu hazır bulundu. TFF heyeti, Gramoz Vokrri'ye başsağlığı diledi.
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Olağanüstü Genel Kurul'da UEFA adına yaptığı konuşmasında ise "Fadıl Vokrri ile birbirimizi kardeş gibi severdik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Benim için zor görev ama Kosova'da olmaktan çok mutluyum" dedi. Yardımcı ayrıca Fadıl Vokrri'nin Kosova futboluna büyük hizmetler verdiğini belirtip UEFA ile FIFA'ya üyelik için yaptığı çalışmaların önemini anlattı. Servet Yardımcı, Türkçe devam ettiği konuşmasını, "80 milyon kardeşinizden sizlere selam getirdim. Türkiye ve Kosova kardeştir" sözleri ile tamamladı.
Kosova Futbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu sonucunda Agim Ademi başkanlığa seçildi.

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