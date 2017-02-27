TFF'den Fair-Play çağrısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz hafta sonu oynanan bazı maçlarda yaşanan fiziki saldırılar sebebiyle sağduyu ve Fair-Play çağrısı yaptı.

Federasyon'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Geçtiğimiz hafta sonu oynanan bazı müsabakalar öncesi ve sonrasında futbol sahaları ve çevresinde görmek istemediğimiz ve şiddetle kınadığımız fiziki saldırılar yaşanmıştır.

Geçmişten bugüne tüm birimleriyle futbolda şiddetin önlenmesi için çaba gösteren Türkiye Futbol Federasyonu olarak, yine üzerine düşen sorumluluğumuzu kararlılıkla yerine getireceğimizi belirtir, Türk futbolunun tüm paydaşlarını bir kez daha sağduyu ve Fair-Play'e davet eder, bu çirkin olayların sorumlularının adalet önünde bir an önce hak ettikleri cezayı alacaklarına olan inancımızı vurgularız."

İSTANBUL /