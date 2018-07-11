TFF'den Cüneyt Çakır'a moral ziyareti

İSTANBUL /

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkanvekili Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam 21.00'de Moskova Luzhniki Stadı'nda oynanacak Hırvatistan-İngiltere yarı final müsabakasını yönetecek Cüneyt Çakır ve ekibine moral ziyaretinde bulundu.

Dünya Kupası'nda ikinci defa yarı final maçı yönetecek hakemimiz Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun'la kamp yaptıkları otelde bir araya gelen TFF heyeti, tarihi karşılaşma öncesinde başarı dileyip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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