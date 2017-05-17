TFF'den belgeli Kerem Demirbay açıklaması

İSTANBUL- Türkiye Futbol Federasyonu, milli takım tercihinde son anda karar değiştiren Kerem Demirbay'ın gerekçelerine saygı duyulduğunu belirterek, futbol yaşantısında başarı diledi. TFF 23 yaşındaki futbolcunun Türk Milli Takımı'nı tercih ettiği belge de yayımlandı.TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da forma giyen futbolcu Kerem Demirbay'la ilgili sitemizden yapılan açıklama ile eş zamanlı olarak Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri basınla paylaşmıştır.Aşağıda Kerem Demirbay'ın ıslak imzası ile Türk Milli Takımı'nı tercih ettiği belge, yasal sürece sokulmuşken, oyuncu "son dakika" kararını değiştirdiğini duyurmuştur.Daha evvel Türk Milli takımında oynamak istediğini beyan eden, bunun için kendisiyle kurulan tüm diyaloglarda tavrını Türk Milli Takımı'ndan yana gösteren oyuncunun son dakika kararını değiştirmesine neden olan gerekçelerine saygı duyuyor ve futbol yaşantısında başarılar diliyoruz."

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