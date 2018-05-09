TFF'den Akarca'ya UEFA EURO 2024 ziyareti

İSTANBUL /

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca'ya UEFA EURO 2024 çalışmaları kapsamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Genel Müdür Mehmet Akarca'nın makamında gerçekleşen ziyarette Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Cengiz Zülfikaroğlu, görüşme sonunda Genel Müdür Akarca'ya üzerinde adının yazılı olduğu UEFA EURO 2024 forması ile ebru çalışması hediye etti.

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