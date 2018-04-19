TFF'den açıklama: "Karar önümüzdeki hafta verilecek"

"Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz"

İSTANBUL,()

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının tatil edilmesinin ardından, Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci müsabakası, yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilmiştir. Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir. Maçta yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.