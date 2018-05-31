TFF'den 38 bin metrekare kullanım alanı olan inovasyon merkezi 

İSTANBUL,()

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapma idealinden hiç vazgeçmeyip vaatte bulunmak yerine hep söz verdiği tesisleri, statları evsahipliğini kaybetse de yapıyor. Son olarak Euro 2024'e aday olan ve UEFA'ya teslim edilen adaylık dosyasında da "Futbol Mükemmellik ve İnovasyon Merkezi" sözü veren TFF, UEFA EURO 2024 üssü olarak hizmet verecek kompleksin zemin iyileştirme çalışmalarına Ocak 2018'de başladı. Tesisin Mayıs 2019'da ise tamamlanması planlanıyor. Sürdürülebilir gelişme odaklı eğitim tesisi, tamamlandığında mevcut Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleriyle birleşerek Avrupa futbolunun tüm unsurlarına hizmet edecek. 38 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak mimarlık harikası tesisin 26 bin metrekarelik kapalı alanı olacak.

"ÜRETİLECEK BİLGİ, UEFA ÜYESİ TÜM FEDERASYONLARLA EŞ ZAMANLI PAYLAŞILACAK"

UEFA EURO 2024 inovasyon çalışmalarının önemli bir parçası olacak merkezde başta UEFA EURO 2024'ün hazırlık ve organizasyon olmak üzere tüm aşamalarında üretilecek bilgi, TFF'nin #BirliktePaylaşalım felsefesi doğrultusunda UEFA üyesi tüm federasyonlarla eşzamanlı paylaşılacak. UEFA üyesi ülkelerin yöneticileri, çalışanları, teknik adamları, hakemleri, temsilcileri, gözlemci ve futbolcuları, bu tesiste Avrupa futbol misyonuna küresel bir yol haritası çizme olanağı bulacak.

AVRUPA'DA FUTBOLLA İLGİLİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARIN MERKEZİ OLACAK

İki doğal çim saha bulunacak olan tesislerde, 45 ile 130 metrekare arasında değişen 10 adet toplantı salonu, 700 kişilik konferans salonu, çok amaçlı 780 metrekarelik fuaye alanı ve eğitim alanları ile tesis, Avrupa'da futbolla ilgili akademik araştırmaların merkezi olacak. Merkezdeki tüm araştırma ve geliştirme faaliyetleri UEFA ile koordineli olarak gerçekleştirilecek.

FUTBOL ADAMLARINI AVRUPA'NIN YETKİN EĞİTİMCİLERİYLE BULUŞTURACAK"

TFF, Futbol İnovasyon Merkezi'ni UEFA üyesi tüm ülke federasyonlarına kamp, seminer, kurs, çalışma toplantısı gibi eğitim faaliyetleri için ücretsiz olarak sunarak, futbol adamlarını Avrupa'nın yetkin eğitimcileriyle buluşturacak.

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