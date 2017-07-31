TFF'de kritik toplantı başladı

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve İcra Kurulu'nun Riva'daki kritik toplantısı başladı.
Yöneticiler, milli takım teknik direktörlüğünü masaya yatıracak.
İSTANBUL /
TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve İcra Kurulu'nun Riva'daki kritik toplantısı başladı. Yöneticiler, milli takım teknik direktörlüğünü masaya yatıracak. İSTANBUL /
31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:58
TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve İcra Kurulu'nun Riva'daki kritik toplantısı başladı.
Yöneticiler, milli takım teknik direktörlüğünü masaya yatıracak.
İSTANBUL /
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