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TFF Başkanı Özdemir: Konya bize uğurlu geldi

Olgucan KALKAN / KONYA () - A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

TFF Başkanı Özdemir: Konya bize uğurlu geldi

Olgucan KALKAN / KONYA () - A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir basın mensuplarına açıklamalar yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla arayarak teşekkür ettiğini dile getiren TFF Başkanı Özdemir, "Sayın Cumhurbaşkanım telefonla aradı, teşekkür etti. Oyuncularımızı kutladı, Şenol hocamızı kutladı. Maçı başından sonuna kadar izlemiş. Kendisine can-ı yürekten teşekkür ediyorum. Çok önemli bir maç. Grubumuzdaki en önemli maç. 9 puan olduk ve grupta lideriz. Önümüzde önemli olan bir İzlanda deplasmanımız var. İnşallah oradan da galibiyetle döneriz. Sayın Bakanım da söyledi, Konya seyircisine teşekkür ediyorum. Oyuncularımız ve hocamız Şenol Güneş ile iyi bir birliktelik oldu. Büyük bir cesaretle büyüyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Milli takımın Konya'da oynadığı maçlarda iyi bir karnesi olmasıyla ilgili gelen bir soruya Özdemir, "Konya'da bugüne kadar hep yüzümüz güldü. Konya bize uğurlu geldi. İnşallah bundan sonraki maçlarda da gerekeni yapmaya çalışacağız" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Nihat Özdemir'in açıklamaları

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