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TFF Başkanı Özdemir'den A Millilere ziyaret

Namık Kemal KILINÇ  / ANTALYA,() - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, hazırlıklarına Antalya'da devam eden A Milli takımı ziyaret etti.  2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da...

TFF Başkanı Özdemir'den A Millilere ziyaret

Namık Kemal KILINÇ  / ANTALYA,() - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, hazırlıklarına Antalya'da devam eden A Milli takımı ziyaret etti. 
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takım'ın Antalya kampı sürüyor. Bugün Ankara'da gerçekleştirilen seçimle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına seçilen Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın Antalya'daki hazırlık kampına geldi. Başkan seçilmesinin ardından ilk ziyaretini A Millilere, yapan Nihat Özdemir'i otelin sahibi Fikret Öztürk karşıladı.

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