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TFF Başkanı Hüsnü Güreli: Süper Lig rekabet ortamında devam etmekte

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, beINSports'un Yılın Süperleri ödül töreni gecesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ödül alan herkesi tebrik eden TFF...

TFF Başkanı Hüsnü Güreli: Süper Lig rekabet ortamında devam etmekte

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, beINSports'un Yılın Süperleri ödül töreni gecesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Ödül alan herkesi tebrik eden TFF Başkanı Güreli, "Bu geceyi değerli iş ortağımız, 18 senedir birlikte çalıştığımız, Türk futboluna ve Türk kulüplerine büyük katkısı olan beINSports'la birlikte bu geceyi düzenliyoruz. Biz Türk futbolunu daha da ileriye götürmek, kalkınmasını sağlamak amacıyla görev yapıyoruz. İki sene önce Digitürk'ü satın alan beINSports grubu uluslararası ve yayıncılıktaki deneyimleriyle çok önemli değerler kattılar ve katacaklar. Bu gecenin ödül alacaklara Türk futbolu için herkes için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Spor toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Hüsnü Güreli, "Süper Lig'in aşağısı ve yukarısı önemli bir rekabet ortamında devam etmekte. Benim başkanlara ve yöneticilere tavsiyem şu, kalan 4 haftada sporda sevgi, birlik ve beraberlik ruhunu kaybetmeden demeçlerimizi verelim ve inşallah ligi hayırlısıyla tamamlayalım ve mayıs sonunda tescil edelim. Bildiğiniz gibi 1 Haziran'da da seçimli genel kurulumuz var. İnşallah tamamına erdiririz. Herkese suhuletle ve sükunetle bu 4 haftayı geçirmesini ve dikkatli bir şekilde davranmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Hüsnü Güreli'nin açıklamaları

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