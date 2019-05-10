TFF Başkanı Hüsnü Güreli'den Engelliler Haftası mesajı

İSTANBUL /

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Hüsnü Güreli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Engelliler Haftası, bütün dünyada özellikle zihinlerdeki önyargıları kaldırmak ve engelli bireylerin haklarını daha ileriye taşımak için toplumsal farkındalık oluşturmak adına önemli bir fırsattır.

Futbol Federasyonu olarak engellilerimizin spor azminin, yüksek spor potansiyelinin farkındayız ve 4 engelli federasyonumuzla uzun yıllardır iş birliği içerisindeyiz.

Sosyal sorumluluk anlayışımızla Özel Sporcular Spor Federasyonu, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, İşitme Engelliler Spor Federasyonu ve Görme Engelliler Spor Federasyonlarımıza her yıl bütçe ayırmakta, maddi ve manevi desteklerimizi sürdürmekteyiz. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz.

'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi ve 'Futbol Aşkı Engel Tanımaz' sloganıyla futbolun güzelliklerini ön plana çıkartıp pozitif bir güç yaratarak 7'den 70'e tüm engelli vatandaşlarımıza hizmet etmek de bize gurur veriyor.

Engelli futboluna kurumsal destek amacıyla oluşturduğumuz Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu'nu 2013 yılında yeniden organize ettik. TFF'nin bu öncü rolü UEFA'nın da dikkatini çekti ve Federasyonumuz rol model oldu.

Engelli kardeşlerimizi sporla buluşturma çabalarımız sonucunda şimdi görüyoruz ki, projelerimizle futbol oynayan ve sosyal hayata katılan sporcularımız, gösterdikleri mücadele ruhuyla toplumumuza ilham kaynağı oluyor.

Onlar için seferber ettiğimiz Riva tesislerimiz engelli sporcularımızı başarıya taşıdı, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri kampları onlara uğurlu geldi. Düzenlediğimiz uluslararası organizasyonlarla, güçlü sponsorların ilgisiyle marka değeri her geçen gün yükselen engelli futbolumuz, toplumumuzdan da büyük ilgi, sevgi ve destek gördü.

Türkiye Futbol Federasyonu ailesi olarak, engelli dostlarımıza desteklerimizin artarak süreceğini belirtiyor, Engelliler Haftası'nın tüm engelli vatandaşlarımız ile engelli sporcularımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için vesile olmasını diliyorum.

Bizlere gurur veren tüm engelli sporcularımız ile engelli vatandaşlarımıza, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."