TFF Başkanı Demirören UEFA TEP toplantısına katıldı

İSTANBUL- UEFA'nın her yıl üye ülke federasyonları üst yönetimleri ile yaptığı TEP (Top Executive Programme) toplantısı İsviçre'nin Lozan kentinde bugün başladı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in başkanlığında yapılan toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu adına Başkanı Yıldırım Demirören, 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç, Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı.

UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis, UEFA Genel Sekreter Vekili ve Turnuvalar Direktörü Giorgio Marchetti, UEFA Ulusal Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic'in de hazır bulunduğu toplantıda TFF'nin yanı sıra Belarus, Estonya, Yunanistan, Kazakistan, Letonya, Makedonya, Romanya, Rusya ve Ukrayna federasyonlarının temsilcileri yer alıyor.

16-17 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıda Avrupa futbolunun idari yapısı, kulüp ve milli takım müsabakaları ile ilgili konular ile Dünya futbolundaki son gelişmeler değerlendirilip görüş alışıverişinde bulunuluyor.

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